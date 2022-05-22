Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı! - Son Dakika
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Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı!

22.05.2022 12:36
Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı!

Apple, pandeminin Çin'de yüksek seviyeye ulaşmasıyla üretim sorunu yaşamıştı, bu yüzden yeni üretim tesisi kuracağını açıkladı!

Teknoloji devi Apple, Çin'de pandeminin tekrar artmasından sonra tedarik konusunda birtakım sorunlar yaşamaya başladı. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle kapanan ve üretimde geri kalan Foxconn, Apple için üretim tesisi ihtiyacını oluşturdu. Apple, uzun süredir yeni tesisler kurmak istediğini fakat salgın yüzünden bunu gerçekleştiremediğini açıkladı. Ek olarak da bu tesislerini, Hindistan ve Vietnam'da kurmak istediğini de belirtti. Habere hep birlikte göz atalım.

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Apple, yeni üretim tesisleriyle sorunu çözmek istiyor!

Apple, bazı ürünlerini zaten Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde üretiyor. Fakat asıl üretim Çin'de bulunan Foxconn ve Pegatron tesislerinde gerçekleştiriliyor. Fakat son dönemde yaşadığı sorunlardan dolayı Çin jeopolitik olarak riskli ve ABD de ticaret olarak da sorunlu ülke kategorisinde yer alıyor. Bu yüzden Apple yeni üretim tesislerini Hindistan ve Vietnam'a kurmak istiyor. Firma, alternatif olarak kuracağı üretim tesislerine yavaş ve kademeli olarak geçiş yapacak.

Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda bazı analistler, Foxconn'un kapanmasından sonra eski düzenine geri dönene kadar Apple'ın yaklaşık 10 milyon iPhone üretimi kadar geride kalabileceğini açıklamıştı. Şirketin bu sorun yüzünden herhangi bir zararı uğrayıp uğramadığı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Yeni üretim tesislerinin etkili olması için kısa sürede açılması ve üretime başlaması beklenenler arasında.

Apple üretim ortağı Foxconn, Hindistan'daki iç pazar için iPhone üretimine yardımcı olması adına bir tesis zaten kurdular. Şimdi yeni üretim tesisleri ise küresel satış için üretilecek akıllı telefonlar için kurulacak. Fakat yine de herhangi bir yerde kurulacak tesisin ucuz iş gücü ve diğer yararlar bakımından Çin'in yerini tutabileceği düşünülmüyor.

Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın son zamanlarda yaşadığı üretim sorunu ileride büyük etkiler yaratır mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Foxconn, India, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, tedarikçilerini artırmak istediğini açıkladı! - Son Dakika


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