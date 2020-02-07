Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek - Son Dakika Ekonomi

Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek

6 saat önce

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, çalışanlarına, yayılmaya devam eden coronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe geri dönmemelerini istedi.

Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek, System.String[]

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, çalışanlarına, yayılmaya devam eden coronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe geri dönmemelerini istedi.

Konuyla ilgili haberlere göre, Foxcorn Çin'deki fabrikalarında üretimine yeniden başlayabilmek için maske üretimine geçecek.

Bloomberg'in görüp yayınladığı, şirketin çalışanlarına yolladığı notta, çalışanların Shenzhen fabrikasından uzak durmaları isteniyor ve kendilerinin "daha sonra bilgilendirileceği" belirtiliyor.

Virüs sebebiyle fabrikalarını kapatan şirketlerin sayısı arttıkça dünya genelinde hisse ve emtiaların olumsuz etkilenişinin devam edileceği de ifade edildi.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan da, Cuma günü coronavirüs saygını nedeniyle, hükümet olarak "evden çalışma" uygulamasını 16 Şubat'a kadar, bir hafta daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, Hong Kong Havalimanı'nda, anakara Çin'den gelecek tüm uçakların ayrıntılı bir şekilde, başka tüm uluslararası uçuşlara göre çok daha ciddi ayrıntılarla inceleneceği açıklandı. Buna göre, Çin'den Hong kong'a giden yolcular ayrıntılı bir taramadan geçirilip, iki hafta da karantinada tutulacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

iPhone üreticisi Foxconn, koronavirüs sonrası Çin'de maske üretimine başlayacak
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Koronavirüs, Çin ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Apple tedarikçisi Foxconn çalışanları tatil bitişi işe dönmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]