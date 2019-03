Apple Tv Baştan Aşağıya Yenilendi, Uygulama Oldu: Netflix Sen Misin?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün (25 Mart 2019) gerçekleştirdiği etkinliğinde Apple TV'nin yeni özelliklerini tanıttı. Tamamen yenilenen Apple TV, birçok yeni özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.Üçüncü parti aboneliklerle birleşmiş platform:Televizyon izlerken her kanaldan birer tane program izlediğimiz bile olabiliyor. Tam da bu konuya parmak basan ve bu durumun fazlasıyla zor olduğunu belirten Apple; yalnızca istediğiniz şeyler için para ödeyeceğiniz, reklamsız, aile kullanımına açık ve istediğiniz tüm kanalları tek bir uygulama içerisinde birleştiren yenilenmiş bir uygulamayı bizlere sundu.Yenilenmiş arayüz:Yenilenmiş arayüzü sayesinde "Sıradaki" satırı ve "Kaldığım Yerden Devam" özelliklerine sahip olan Apple TV, dizi ya da film izlemeyi seven kullanıcılarına da büyük bir kolaylık sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra izlediğiniz dizilerin bölümlerini de sizin için takip eden uygulamada kaldığınız bölümleri hatırlamak zorunda kalmayacaksınız.Son olarak kanallarda geziniyormuş gibi ekranları kaydırarak diziler ve filmler arasında geçiş yapabileceğiniz uygulama size son bir özellik daha sunuyor. Filmlerin kısa özet bölümünden filmlerin fragmanlarına da ulaşmak mümkün olacak.Intro'yu atla özelliği geldi:Netflix'ten alışık olduğumuz özellik sayesinde uzun süre takip ettiğimiz dizilerdeki introları atlayabiliyorduk. Apple da bu özelliği fazlasıyla beğenmiş olacak ki Apple TV de bu özelliğe sahip olacak.Makine öğrenimi sayesinde geliştirilmiş dizi/film tavsiyeleri:Herkesin dizi/film zevklerinin farklılık gösterdiği ve herkesin nadir olduğuna vurgu yapan Apple, geliştirilmiş makine öğrenimi sayesinde kullanıcılarına yeni film ve dizi önerirken daha tutarlı olacak. Sizin sevdiğiniz aktörleri ya da türleri analiz edecek olan algoritmalar sayesinde yeni dizileri ve filmleri seçerken zorlanmayacaksınız.Apple TV her yerde olacak, Android cihazlar dahil:Şu an için iPhone ve iPad'lerde Apple TV, sonbaharda Mac'lerde ve belirli akıllı televizyonlarda da kullanılabilecek. Samsung, Sony ve LG gibi televizyon sektörünün büyük isimleriyle anlaşan Apple, Apple TV'yi yalnızca Apple cihazların değil, tüm cihazların kullanımına sunacak.Çıkış tarihi ve fiyat:Mayıs ayında 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunulacak hizmet, fiyat konusunda farklılık gösteriyor. İstediğiniz kanallar için abonelikleri satın aldığınız uygulamada ödeyeceğiniz ücret; ne kadar fazla kanala aboneyseniz o kadar artıyor.Apple'ın Steve Jobs Theater'da gerçekleştirdiği lansmandan Apple TV ile ilgili olan bilgilerimizin sonuna geldik. Lansmandan gelecek diğer haberleri kaçırmamak için takipte kalın.Apple'ın kendi orijinal içeriklerini üreteceği Apple TV+ detayları için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz Açıklaması