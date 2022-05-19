Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu? - Son Dakika
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Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu?

19.05.2022 22:36
Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu?

Apple, kendisine açılan bir patent davası sonucunda haksız bulunursa İngiltere'den çekilmek zorunda kalabilir. İşte ayrıntılar...

Teknoloji dünyasında en çok dava edilen şirketlerden biri de Apple. Belirli aralıklarla para cezaları ve tazminat haberleriyle karşımıza çıkan firma, son olarak yine benzer bir olayla gündeme geldi. Şirket, kendisine açılan bir patent davasını kaybetmesi halinde en aktif şekilde faaliyet gösterdiği bir ülkeden çekilmek zorunda kalabilir.

Apple için kritik patent davası: İngiltere'den çekilecek mi?

PanOptis Patent Management, 2020'de Apple'a iPhone, iPad ve Apple Watch gibi hücresel özelliklere sahip bazı ürünlerinin LTE ile ilgili 7 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Aynı yılın ağustos ayında sonuçlanan davayı kaybeden Apple'ın davacıya 506,2 milyon dolar ödemesine karar verildi.

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Ancak Apple, bu durumu kabul etmedi ve yargılama sürecinde yetersizlikler olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında dava yeniden görüldü ve şirketin ödemesi gereken tazminat tutarı 300 milyon dolara kadar düşürüldü.

Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu?

Apple, tazminatı büyük ölçüde düşürmesine rağmen olayı sıfır zararla atlatmak istediği için bir kez daha yeniden yargılama talebinde bulundu. Hatta bugüne dek davacılardan gelen pazarlık taleplerine olumlu bir dönüş dahi yapmadı.

Reuters'un haberine göre şirketin zararı sıfıra indirme amacıyla bulunduğu üçüncü kez yargılanma talebi Doğu Teksas ABD Bölge Yargıcı Rodney Gilstrap tarafından reddedildi. Yani Apple, LTE patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle PanOptis Patent Management'a 300 milyon dolar tazminat ödemek zorunda.

Apple uçurumun eşiğinde: iPhone satışları yasaklanıyor mu?

İşin ilginç tarafı ise Apple'ın davacının çatı şirketi Optis'le İngiltere'de bir patent ihlali davasının daha olması. Eğer Apple, temmuz ayında görülecek davada haksız bulunursa, ülkede iPhone gibi ürünlerin satışını durdurmak zorunda kalabilir. Tabii davayı ABD'de kaybetmesi, İngiltere'de de kaybedeceği anlamına gelmiyor. Zira ülkelerin birbirinden farklı yasaları, bu gibi durumlarda belirleyici oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone, iPad ve Apple Watch cihazlarında LTE patentlerini ihlal etmiş olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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