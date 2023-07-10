Teknoloji devi Apple, zamlara doyamıyor! Yıl içinde gerçekleşen 6. artış ile en düşük iPhone 48 bin 304 lira oldu - Son Dakika
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Teknoloji devi Apple, zamlara doyamıyor! Yıl içinde gerçekleşen 6. artış ile en düşük iPhone 48 bin 304 lira oldu

10.07.2023 09:44

Cumhurbaşkanı kararı ile genel KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranının ise yüzde 10'a yükseltilmesiyle Apple, ürünlerine zam yaptı. iPhone fiyatlarına yapılan zamla birlikte iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli 48.304 TL, en pahalı modeli iPhone Pro Max 1 TB ise 87.457 TL oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Bugün geçerli olacak artışla birlikte teknoloji devi Apple, ürünlerine bir kez daha zam yaptı.

ÜRÜNLERE KDV ZAMMI

Apple, iPhone fiyatlarına yılın 6. zammını yaptı. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

İşte Apple'ın zam sonrası güncellediği fiyat listesi;

Apple'da zam yağmuru! Iphone fiyatları arttı

SİTEYE BİR SÜRE ERİŞİM SAĞLANAMADI

Öte yandan dün gece Apple sitesine güncellemeye gidildiği gerekçesiyle bir süre erişim sağlanamadı. Birçok kullanıcı Apple'ın KDV artışının ardından ürünlerine zam yapmak için bu tarz bir uygulamaya gittiğini ileri sürdü.

Apple'da zam yağmuru! Iphone fiyatları arttı
Apple'da zam yağmuru! Iphone fiyatları arttı
YORUMLAR (2)
  • Özgür Arıca: Sıradan bir android telefonu en az 2 yıl geriden izleyen özelliklerle bu fiyatlara telefon satabilmek gerçekten takdir edilecek bir pr çalışması bu paraya çok kaliteli 1 digital fotoğraf makinası ve android tel al bak resimleri hangisi daha güzel çekiyor koy pc ye veya baskı al gör .... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ümit Şimşek: Adamkar sıfır arac gıbı her ay zamlanıyo masallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Iphone, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teknoloji devi Apple, zamlara doyamıyor! Yıl içinde gerçekleşen 6. artış ile en düşük iPhone 48 bin 304 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknoloji devi Apple, zamlara doyamıyor! Yıl içinde gerçekleşen 6. artış ile en düşük iPhone 48 bin 304 lira oldu - Son Dakika
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