Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu! - Son Dakika
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Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu!

06.07.2022 23:00
Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu!

Apple, güvenlik sistemini geliştiriyor. Şirket, casus yazılımlara karşı "kilitleme modu" özelliğini kullanıma sundu.

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Apple, bilindiği üzere ürünlerinde güvenlik konusunu sıkı tutuyor. Öyle ki bu tutumu, Apple ürünlerinin bu kadar popüler olmasındaki en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, özellikle Pegasus yazılımına karşı yeni bir adım attı.

Apple'dan casus yazılımlara karşı hamle: "Kilitleme modu"

Apple, son dönemlerde özellikle önemli siyasilerin ve kişilerin iPhone'larına yönelik saldırılarından sonra işi daha da sıkı tutmaya hazırlanıyor. Kilitleme modu adını verdiği yeni güvenlik özelliğini sonbaharda şirketin tüm iPhone'larında, iPad'lerinde ve Mac'lerinde bir sonraki işletim sistemiyle birlikte sunmaya hazırlanıyor.

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Kilitleme modu, risk altındaki cihazlarda belirli işlevleri engeller ve bilinmeyen kullanıcıların aramasını engelleyecek. Apple cihazlarının en büyük düşmanı, casus yazılım dünyasının en korkutucusu olan Pegasus oldu.

Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu!

Pegasus ile dikkat çekmeden iPhone'larda kameranın açılabileceği, konuşmaların kaydedilebileceği belirtiliyor. Hatta kişinin haberi olmadan mesaj da atabilir. Öte yandan yazılımının dosyası da bir hayli kabarık vaziyette.

NSO Group'un ürettiği Pegasus yazılımı, daha önce birçok kez iPhone cihazları hedef aldı ve bunlarda da başarılı oldu. Öyle ki yazılımın ABD'de kullanımı yasak halde. İsrail merkezli şirket, kabahatleriyle birçok kez gündeme geldi. Ancak şirket her seferinde yazılımını savunmaya devam etti. Apple, kilitleme modu ile söz konusu yazılım ile başa çıkıp çıkamayacağını zaman gösterecek.

NSO Group'a göre yazılım, teröristleri ve suçluları hedef almak için üretildi. Dönem dönem iPhone cihazlara yönelik saldırılarda masum olduğunu belirten şirket, her defasında yazılım üzerinde inceleme yapacaklarını söylese de hiç bir zaman harekete geçmedi.

Sizce Apple, güvenlik konusunda geçerli not alabilir mi? Güvenlik söz konusu olduğunda en iyi teknoloji şirketleri hangileri? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu! - Son Dakika

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