iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

27.07.2022 23:06
iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

Apple, uygulama üreticileri için iOS 16 ve iPadOS 16'nın dördüncü geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu.

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda ilk olarak 20 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8'in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Şimdi ise iOS 16 ve iPadOS 16'nın dördüncü geliştirici beta sürümlerini yayınladı. İşte yenilikler…

iOS 16 geliştirici beta ile neler geliyor?

Apple, iOS 16 ve iPadOS 16 için ilk geliştirici sürümünü 6 Haziran'da düzenlediği WWDC'de yayınladı. Ardından ikincisini 22 Haziran'da, üçüncüsünü ise 6 Temmuz'da paylaştı. Bugün ise dördüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bununla birlikte yapı numarası 20A5312g yerine 20A5328h oldu.

iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

Gelen yeniliklere baktığımızda ise Odak Modları, Fotoğraflar, mesaj düzenleme ve SharePlay için iyileştirmeler, gelişmiş yapay zeka, gelişmiş denetleyici desteği, Apple Pay Later ve özelleştirilebilir Kilit Ekranı gibi özellikler bulunuyor.

Apple'ın sahibi kim? İşte en büyük yatırımcılar

Ayrıca 3. beta ile birlikte gazetecileri, aktivistleri, yöneticileri ve siyasileri hedef alan korsan yazılımlara karşı koruma güçlendirilmişti. Burada getirilen Kilitleme modu ise yeni sürüm ile birlikte iyileştiriliyor. Zira Eylül ayındaki etkinliğe sayılı gün kaldı.

Apple geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir

İlk olarak bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Apple'a her yıl 99 dolar ödemeniz gerekiyor. Tabii Türkiye fiyatı üzerinden almak istediğiniz zaman çok daha ucuza geldiğini belirtelim.

iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bunun yerine buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:

Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.

iOS 16 beta profilini "iOS 16 Download" seçeneği üzerinden indirin.

iPhone'unuzdan Ayarlara girin.

Profiller seçeneğine tıklayın.

Profil Yükle seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.

Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.

Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.

Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.

Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.

iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

iOS 16 hangi telefonlara gelecek?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 ve 3

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
iPhone 14 işlemcisi nasıl olacak? iPhone 14 işlemcisi nasıl olacak?
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 13, Eylül, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement