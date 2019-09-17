Son Dakika Haberleri: Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı
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Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

1 saat önce

Apple'ın, 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada ilk duruşma yapıldı.

Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı, System.String[]

Apple'ın, 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada ilk duruşma yapıldı.

Avrupa Birliği, Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:05 
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