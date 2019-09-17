Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı
1 saat önce
Apple'ın, 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada ilk duruşma yapıldı.
Apple'ın, 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada ilk duruşma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:05
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