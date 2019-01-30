Apple ve Aetna'dan Sağlık Takibi İçin İşbirliği
46 dakika önce
– ABD merkezli CVS Health Group'un alt kuruluşu olan sağlık sigorta şirketi Aetna, Apple ile yapılan yeni işbirliği ile Apple kullanıcılarının sağlık düzeylerini takip edecek ve gerektiğinde egzersiz uygulamaları tavsiye edecek.
– ABD
merkezli CVS Health Group'un alt kuruluşu olan sağlık sigorta şirketi Aetna
, Apple
ile yapılan yeni işbirliği ile Apple kullanıcılarının sağlık düzeylerini takip edecek ve gerektiğinde egzersiz uygulamaları tavsiye edecek.
Attain adı verilen söz konusu uygulamayla Aetna, sağlıklı yaşayan Apple kullanıcılarına, Apple Watch
uygulamasında kullanılmak üzere ekstra kredi ve hediye kartları gibi çeşitli ödüller verecek. Söz
konusu uygulama kullanıcıları, verilerini Apple ve Aetna ile paylaşma seçeneğine sahip olacak ve paylaşıldığı takdirde veriler sigorta kararlarında kullanılmayacak. Aetna'ya göre, uygulamayla daha az sigorta talebiyle tasarruf ederek müşterilerin daha sağlıklı olması hedefleniyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan uygulamasının 2019'un ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Medyada daha önce yer alan haberlerde, Medicare sigortacılarının Apple ile 65 yaş üstündeki kişilere Apple Watch verilmesi için görüştüğü belirtilmişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: DHA
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