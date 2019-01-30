Son Dakika Haberleri: Apple ve Aetna'dan Sağlık Takibi İçin İşbirliği

Apple ve Aetna'dan Sağlık Takibi İçin İşbirliği

46 dakika önce

– ABD merkezli CVS Health Group'un alt kuruluşu olan sağlık sigorta şirketi Aetna, Apple ile yapılan yeni işbirliği ile Apple kullanıcılarının sağlık düzeylerini takip edecek ve gerektiğinde egzersiz uygulamaları tavsiye edecek.

Apple ve Aetna'dan Sağlık Takibi İçin İşbirliği, System.String[]
ABD merkezli CVS Health Group'un alt kuruluşu olan sağlık sigorta şirketi Aetna, Apple ile yapılan yeni işbirliği ile Apple kullanıcılarının sağlık düzeylerini takip edecek ve gerektiğinde egzersiz uygulamaları tavsiye edecek.

Attain adı verilen söz konusu uygulamayla Aetna, sağlıklı yaşayan Apple kullanıcılarına, Apple Watch uygulamasında kullanılmak üzere ekstra kredi ve hediye kartları gibi çeşitli ödüller verecek. Söz konusu uygulama kullanıcıları, verilerini Apple ve Aetna ile paylaşma seçeneğine sahip olacak ve paylaşıldığı takdirde veriler sigorta kararlarında kullanılmayacak. Aetna'ya göre, uygulamayla daha az sigorta talebiyle tasarruf ederek müşterilerin daha sağlıklı olması hedefleniyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan uygulamasının 2019'un ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Medyada daha önce yer alan haberlerde, Medicare sigortacılarının Apple ile 65 yaş üstündeki kişilere Apple Watch verilmesi için görüştüğü belirtilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sigorta, Aetna, Apple, Ekonomi
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