Apple ve Foxconn iPhone Üretiminde Çin Yasalarını İhlal Etti

Apple ve Foxconn iPhone Üretiminde Çok Fazla Geçici İşçi Çalıştırdı

Çin İşgücü İzleme Raporuna göre, iPhone üretimi için çok fazla geçici işçi çalıştırıldı. iPhone üretiminde zorlu çalışma koşulları olduğuda bu raporda yer alan bir başka ayrıntı olarak dikkat çekti.



Apple Inc. ve imalat ortağı Foxconn, Çin İşgücü İzleme'nin yayınladığı rapora göre; dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde çok fazla geçici personel çalıştırarak Çin iş yasalarını ihlal etti. Her iki şirket, zorlu çalışma koşullarından da bahseden raporun ardından yasaları ihlal ettiklerini teyit etti.



İddialara, Apple'ın Salı günü yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlikten önce Çin İşgücü İzleme'nin yayınladığı raporda yer verildi. Çin'deki fabrikalarda koşulları takip eden kar amacı gütmeyen avukatlık grubu Çin İşgücü İzleme, Apple ortaklarının geçmişte diğer işgücü hak ihlallerini ortaya çıkardığını kaydetti.



Çin İşgücü İzleme grubu, son raporunda, Foxconn'un Çin'de Zhengzhou fabrikasında, biri dört yıldır olmak üzere gizli müfettişlerin çalıştığını kaydetti. Bu müfettişlerin bulduğu ihlaller arasında, fabrikada Ağustos ayında işgücünün yaklaşık yarısını geçici işçilerin oluşturması yer alıyor. Çin iş yasalarına göre, geçici işçiler işgücünün maksimum yüzde 10'unu oluşturabiliyor.



Apple, yaptığı açıklamada, yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçici işçi sayısının şirket standartlarının üzerinde olduğunun belirlendiğini ve bu sorunu çözmek için Foxconn ile yakın bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Şirket, sorunu bulduktan sonra, tedarikçilerle düzeltme yönünde acil tedbir almak için çalıştıklarını belirtti. Foxconn Technology Group da, operasyonel gözden geçirme sonrası geçici işçi sayısındaki ihlali teyit etti.