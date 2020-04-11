Apple ve Google'dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, Kovid-19'un yakın temasla bulaştığına işaret edilerek, kamu sağlığı yetkililerinin, bu teması izlemeye yönelik araçların salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kullanılmasını önemsediği aktarıldı.

Dünya genelinde temas izleme teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığının belirtildiği açıklamada, bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla Apple ve Google'un uygulama programlama arayüzleri ve işletim sistemi düzeyinde teknolojileri içeren kapsamlı bir çözüm sunacağı bildirildi.

Açıklamada, iki şirketin virüsün yayılmasının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla, kullanıcı gizliliği ve güvenliğini merkeze alan ve bluetooth teknolojisinin kullanımına imkan veren bir çalışmada iş birliği yapacağı ortaya kondu.

Acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümün iki aşamada uygulanacağının aktarıldığı açıklamada, öncelikle mayıs ayında her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci aşamada ise daha geniş bluetooth tabanlı bir temas izleme platformunun oluşturulacağı, bunun uygulama programlama arayüzlerinden daha güçlü bir çözüm olacağı ve isteğe bağlı olarak daha fazla kişinin katılmasına olanak sağlayacağı bildirildi.