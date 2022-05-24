Apple vs Samsung: Hangi kendin tamir et programı daha iyi?

Geçtiğimiz aylarda Apple, Samsung ve Google gibi firmaların kullanıcılarına "kendin tamir et" fırsatı sunacağı haberini aldık. Apple bu hizmete çoktan başlamış olsa da, kullanıcıların memnun olmadığı öğrenildi. Samsung'un "kendin tamir et" programı ise bu yaz sonunda başlayacak.

Apple'ın self servis tamiri sınıfta kaldı

Apple'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı "kendin tamir et" hizmetini bu yazımızda detaylı anlatmıştık. Kullanıcıların kendi onarımlarını yapmasına izin veren "Self Service Repair" programı kapsamında Apple, satılan ürünlerin yanında tamir için onarım kılavuzları da sunuyor.

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Apple tarafından yürütülen self servis tamir programı beklendiği kadar başarılı değil. Apple'ın tamir setini haftalık 49 dolara kiralayabilir ve ayrıca tamir sonrasındaki yedi gün içinde iade edilmesi isteniyor. Bu iadenin teminatı olarak 1200 dolarlık depozito ödenmesi gerekiyor.

Fakat Apple'ın self servis tamir programı kapsamında sunulan araç setlerini kiralamak, cihazı Apple servisine göndermekten daha maliyetli olabiliyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapor, iPhone'unu tamir etmek isteyen bir kullanıcıya 36 kg'lık devasa ekipmanlar gönderilmişti.

Samsung'un kendin tamir et hizmeti neler sunacak?

Samsung'un kendin tamir et hizmetinin ise bu yaz sonunda ABD'de başlaması planlanıyor. Apple'ın bu servisindeki hataları göz ardı etmemesi gereken Samsung, aslında iFixit isimli onarım şirketiyle ortaklık kurdu.

Bu yüzden Apple'ın aksine Samsung kullanıcıları, çok daha düşük fiyatlara iFixit takımlarını kiralayabilir. Fakat fiyatların henüz açıklanmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Samsung kendi kendini onarma programı, Galaxy S20 ve S21 serisinin yanı sıra Galaxy Tab S7+ modelini kapsayacak. Şirketin amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'nın şu anda bu programa dahil edilmeyeceği belirtilirken, cihazlardan çıkarılan sorunlu parçaları Samsung'a gönderebileceksiniz.

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