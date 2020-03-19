Apple Watch EKG Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Apple Watch EKG Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi - Son Dakika

Apple Watch EKG Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi

9 dakika önce

Apple Watch kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği EKG özelliği nihayet Türkiye'de kullanıma sunuluyor.

Apple Watch EKG Özelli

Apple Watch EKG Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi, System.String[]

Apple Watch kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği EKG özelliği nihayet Türkiye'de kullanıma sunuluyor.


Apple Watch EKG Özelliği Türkiye'de Kullanıma Açılıyor


Apple, yeni akıllı saati Watch Series 4 modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. EKG özelliği ilk olarak sadece ABD'de kullanıma sunulmuştu ancak Apple, bu önemli özelliğin önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerde de hizmete gireceğini açıklamıştı.


Apple tarafından yapılan son açıklamada EKG uygulamasının önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Zelanda, Şili ve Türkiye'de iOS 13.4 ve watchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde kullanıma sunulacağı söylendi.


Bu özellik sayesinde kullanıcılar kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabiliyorlar.


Apple COO'su Jeff Williams yaptığı açıklamada özellik hakkında şunları söyledi:


"Apple Watch, tüm dünyada çok sayıda kullanıcıya yardımcı oldu. Bu aygıtın kullanıcılarımızın hayatında bu denli önemli bir yer edinmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Kalple ilgili bu özelliklerin sunulmasıyla birlikte, Apple Watch insanların sağlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayarak onlara güç verme konusunda yeni bir adım atıyor."


Apple Watch EKG özelliğinin Türkiye'de kullanıma açılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:32 

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