Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil! - Son Dakika
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Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil!

01.06.2022 10:38
Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil!

Apple Watch için kamera müjdesi gerçek olabilir. Apple, aldığı yeni patent ile Watch'a kamera getirmek istiyor.

Akıllı saat pazarının lider modeli olan Apple Watch için kamera gerçek olabilir mi? Apple tarafından alınan yeni bir patent, Apple Watch'a yerleştirilecek kamera tasarımını konu ediniyor. Teknoloji devinin ön planda tuttuğu ilk kullanım şekli ise kamerayı Digital Crown'a yerleştirmek.

Apple Watch'a kamera geliyor olabilir

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin onayladığı yeni patent, gelecekteki Apple Watch tasarımları için kameranın yan tarafa eklenebileceğini gösteriyor. Apple, Digital Crown'a eklenecek dahili kamera sayesinde Watch ile fotoğraf/video çekilmesini mümkün kılacak.

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Patent ile hazırlanan görseller, Apple Watch'un bilekte takılı haldeyken kameranın nasıl kullanabileceğini ortaya çıkardı. Kullanıcı ayrıca kamerayı, akıllı saat kayışından ayırarak da kullanabilir. Ancak bu çok yönlülük, daha şimdiden mahremiyet sorunlarını gündeme getirdi.

Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil!

Yeni patentin açıklamasına göre Apple, "kameralı saat" ile sadece fotoğraf/video çekmeyi amaçlamıyor. Teknoloji devinin notu, kamera flaşının çok amaçlı olabileceğini gösteriyor. Örneğin Apple, kamera ile optik kalp atış hızı izlemeyi ve diğer fizyolojik algılama uygulamalarını devreye sokabileceğine inanıyor.

"Digital Crown'a yerleştirilmiş bir görüntü sensörü, hem bir sahnenin fotoğrafını çekmek için hem de kadran üzerinden hareket algılamak üzere yapılandırılabilir."

Fakat patent içerisinde kameranın her zaman açık olup olmayacağı veya bilekten çıkarıldıktan sonra nasıl kilitleneceği ile ilgili konulara yer verilmedi. Apple Watch'taki kameranın sürekli açık olması ise oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil!

Apple Watch için kamera düşüncesi yeni değil, ancak ilk defa Digital Crown'a yerleştirilmiş görseller ortaya çıktı. Yine de kamerayı hem fotoğraf çekme hem de çevre sensörü olarak kullanma yeteneği yakın zamanda sunulmayacak gibi duruyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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