Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi! - Son Dakika
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Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi!

27.05.2022 12:36
Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi!

Teknoloji devi Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi! Firma, COVID için yeni önlemler alarak maske kullanımını zorunlu kıldı.

Apple, 6 Haziran tarihinde Worldwide Developer Conference 2022 ülkemizde bilinen adıyla Apple Geliştiriciler Konferansı'nı düzenleyecek. Teknoloji devi, iki senedir bu etkinliğini pandemi nedeniyle çevrim içi olarak yapıyordu. Bu sene gerekli önlemleri alarak konferansı normal olarak yapacak. Firma, geçtiğimiz günlerde fiziksel katılımcıların etkinliğe nasıl gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Fakat Apple, WWDC 2022'ye az bir zaman kala kuralları değiştirerek bazı zorunluluklar getirdi. Peki, neler değişti? Habere hep birlikte göz atalım.

Apple, WWDC 2022 için maske kullanımını zorunlu tuttu!

Teknoloji devi Apple, WWDC 2022 için öncelikle maske kullanımını tercihe bağlı tutmuştu. Firma, şimdi kararını değiştirerek fiziksel katılımcıların tamamının N95 maske kullanmasını istedi. Aynı zamanda bir gün önceden yapılmış ve negatif sonuçlanmış FDA onaylı COVID-19 testi yapmalarını istedi. Apple 'ın resmi web sitesi, daha önce üç gün önceden yapılmış ve negatif sonuçlanmış bir test sonucunun yeterli olacağını belirten WWDC 2022 için kuralları yayınlamıştı.

Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi!

Apple, aynı zamanda katılacak kişilerin halk sağlığı yetkililerinden gelen en son yönergelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Yurt dışında son zamanlarda tekrardan artan vakalar nedeniyle konferansın iptal edileceği söylentileri dolaşıyordu. Fakat Apple 'ın WWDC için açıkladığı yeni kuralları ile etkinlikte herhangi bir iptal yerine sıkı önlemlerin alındığı ortaya çıkmış oldu. Şirket, etkinlikte el dezenfektan istasyonlarının olacağını ve tüm yüzeylerin devamlı olarak temizleneceğini belirtti.

Apple için zor günler: iPhone üretimi aksıyor!

Teknoloji devi, WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16, watchOS9, iPadOS 16 ve MacOS 13'ü tanıtacak. iOS 16, iPhone cihazlara Temmuz ayında gelecek. Firmanın ek olarak iki tane de MacBook tanıtması bekleniyor fakat bu konu henüz belirsiz.

Apple, WWDC 2022 için kuralları değiştirdi!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple WWDC 2022 için beklentileriniz neler? Sizce Apple'ın WWDC 2022 için aldığı kuralları yeterli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı! Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı! Apple'dan önemli karar: WWDC22'de genç geliştiriciler ön planda olacak! Apple'dan önemli karar: WWDC22'de genç geliştiriciler ön planda olacak!
Kaynak: Shiftdelete

Haziran, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

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