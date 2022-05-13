Apple, WWDC22 katılımcılarını belirlemeye başladı - Son Dakika
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Apple, WWDC22 katılımcılarını belirlemeye başladı

13.05.2022 18:26
Apple, WWDC22 katılımcılarını belirlemeye başladı

Apple, 6-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek WWDC22 etkinliği için geliştiricilere davet göndermeye başladı.

Apple, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk yüz yüze etkinliğini düzenleyecek. 6-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'na (WWDC22) sayılı günler kala şirket, sınırlı sayıda geliştiriciye davet göndermeye başladı.

Son Apple etkinliklerinin tamamında olduğu gibi, WWDC açılış konuşması da önceden kaydedilecek ve internet üzerinden yayınlanacak. Bununla birlikte katılımcılar, Apple Park'ta Apple mühendisleri ve tasarımcıları ile birlikte bulunma şansına sahip olacaklar. Firma, etkinliğe kimlerin katılacağını belirlemeye başladı.

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Apple WWDC22 daveti için son gün 18 Mayıs

Seçilen geliştiricilerin WWDC22 etkinliğine katılabilmek için 18 Mayıs'a kadar daveti kabul etmeleri gerekiyor. Apple davet notunda, katılımcıları Apple Park'ta tüm gün sürecek bir deneyimin beklediğini ve bununla beraber kampüste inşa edilen yeni Developer Center'ı keşfetme şansı yakalayacaklarını belirtiyor.

OMG!!!!! https://t.co/Spgg6oOhRu pic.twitter.com/oibQApRSIH

— Ashwin (@mixtapesareback) May 13, 2022

Ayrıca katılımcıların, Apple'ın şart koştuğu sağlık ve güvenlik kriterlerini de karşılamaları gerekiyor. Buna etkinlikten 72 saat önce negatif bir COVID-19 testi de dahil. Maske takıp takmamak isteğe bağlı olmakla birlikte ABD'de yerel yasalara bağlı olarak değişebiliyor.

WWDC22 konferansında iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 ve watchOS 9 sürümlerinin tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte uzun zamandır beklenen Mac Pro'nun da görücüye çıkma ihtimali var. Peki ya sizler etkinlikten neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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