Son Dakika Haberleri: Apple Yapay Zeka Startupı Laserlike'ı Satın Aldı

Apple Yapay Zeka Startupı Laserlike'ı Satın Aldı

1 saat önce

– ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi startupı Laserlike'ı satın aldı.

Apple Yapay Zeka Startupı Laserlike'ı Satın Aldı, System.String[]
– ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi startupı Laserlike'ı satın aldı.

Apple'dan bir yetkili satın alımı onaylarken, Laserlike'ın Apple bünyesine katılması Siri sanal asistan gibi Apple'ın yapay zeka çalışmaları için önemli bir gelişme olarak görüldü. Yapay zeka çözümleri üzerinde çalışan Laserlike, kullanıcıların alışkanlıklarını ölçen ve öğrenen algoritmalara sahip oluşturduğu kişiselleştirilmiş arama motoruyla kullanıcılara ilgi alanları doğrultusunda içerik sunuyor.

Söz konusu satın alımın yanında ayrıca Apple yeni yayın uygulamasını 25 Mart'ta düzenlenecek bir basın toplantısında tanıtacağını duyurdu. Söz konusu etkinliğin Kaliforniya'daki Steve Jobs Tiyatrosu'nda yapılacağı belirtilirken, CNBC'de yer alan bir haber Apple'ın söz konusu yayın uygulaması için iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz erişim sunacağını ve uygulamanın Netflix ve Hulu'yu kapsamayacağını öne sürdü.

CNBC'de yer alan haber ayrıca, Apple'ın etkinlikte yeni bir yazılım tanıtabileceği ve bu yazılımın iPad Pro'nun bir üst modeli olabileceği belirtildi. Ek olarak, şirketin iPad mini modeli ve kablosuz şarj kabına sahip yeni AirPod'ları da tanıtabileceği ileri sürüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kozmetik Devi Johnson & Johnson, 29 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:55:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apple Yapay Zeka Startupı Laserlike'ı Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]