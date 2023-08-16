Apple, Yavaşlatılan iPhone Davasını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, Yavaşlatılan iPhone Davasını Kaybetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:33

Apple, kullanıcıların yeni telefon alması için eski model iPhone cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla karşılaştığı 500 milyon dolarlık tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başına 65 dolar ödenmesi gerektiğine hükmetti. Eski iPhone modellerinin performansını düşürme tartışmalarıyla ilgili uzun süren süreç sonuçlandı. Tazminat ödemesi alabilecek kullanıcılar, ABD genelinde Ekim 2020'ye kadar başvuruda bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri olacak.

Apple, kullanıcıların yeni telefon alması için eski model iPhone cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla karşılaştığı 500 milyon dolarlık tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başına 65 dolar ödenmesi gerektiğine hükmetti. Eski iPhone modellerinin performansını düşürme tartışmalarıyla ilgili uzun süren süreç sonuçlandı.

ABD'de görülen davada, yavaşlatılan iPhone sahiplerinin tazminat ödemelerinin başlaması için onay verildi. Bu dava sayesinde, tazminat talep eden her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık olarak 65 dolarlık bir ödeme almaya başladı.

Tazminat ödemesi alabilecek kullanıcılar, ABD genelinde Ekim 2020'ye kadar başvuruda bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri olacak.

Konunun özeti olarak, Apple 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve bu durum büyük eleştiri almıştı. Şirket, eskiyen bataryalardan kaynaklanan ani kapanma sorununu çözmek amacıyla işlemci performansını düşürdüğünü açıklamış olsa da, kullanıcılar yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamayı yeterli bulmamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda, Apple önce Fransa tarafından 25 milyon euro ceza almış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
YORUMLAR
500

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, Yavaşlatılan iPhone Davasını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı transfer etmek için görüşmelere başladı
15:34 Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı KAP'a bildirdi
15:30 İstifa eden eski Zafer Partili il başkanından ses getiren sözler: Belden aşağı mevzu var
15:26 İstifası ses getirmişti! Eski Zafer Partili il başkanından dikkat çeken sözler: Belden aşağı mevzu var
15:28 Bomba iddia: Erdoğan, İmamoğlu'nun karşısına Adil Karaismailoğlu'nu çıkaracak
15:15 Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'nin İstanbul adayı Adil Karaismailoğlu olacak
15:10 Kadınlar Dünya Kupası'nda final, İngiltere ile İspanya arasında oynanacak
15:08 Özel halk otobüsü şoförleri İBB önünde kazan kaldırdı: Ödeme alamıyoruz, hizmet duracak
15:02 Kadınlar Dünya Kupası'nda final İngiltere ile İspanya arasında oynanacak
14:58 Özel halk otobüsü şoförleri İBB önünde eylem yaptı: Paramızı alamıyoruz, hizmet duracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 15:51:01. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, Yavaşlatılan iPhone Davasını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement