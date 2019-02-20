Apple
Tamamen Yeni 16-inç MacBook Pro ve 32-inç 6K Monitör Duyuracağını Doğruladı.
Yeni Mac Donanımları için Büyük Bir Yıl Bizleri Bekliyor! Apple, Yeni 16-inç MacBook Pro ve 32-inç 6K Monitör Duyuracak.
Apple, bu yıl için "tamamen yeni" bir MacBook Pro tasarımını planlıyor, söyledikleri büyük bir oranda doğru çıkan güvenilir analist Ming-Chi Kuo, MacRumors tarafından alınan bir araştırma haberinde bunları söyledi. 2012 yılından beri 16-inç, 16-inç ve 17-inç'lik MacBook Modeleri satılmıyor. Yeni 16-inç MacBook Pro'nun 32GB RAM, ayrıca aynı RAM seviyesini destekleyen 13-inçlik modelleri de olacak. Mevcut 15-inç modelleri ise bu bellek seviyeleri ile yeniden düzenlenip satışa sunulabilir.
Yeni 16-inç MacBook Pro 32GB RAM ile Gelebilir
Tamamen yeni bir tasarım biraz şaşırtıcı olacak çünkü Apple; ilk Retina ekran modellerinin tanıtılmasından dört yıl sonra, 2016'nın sonlarında ilk Touch Bar modellerini piyasaya çıkardı. Öte yandan bu tasarım evrensel olarak popüler bir tasarım olmadı, kullanıcılar tarafından güvenilmez ve klavye konusunda da ciddi eleştiriler aldı. Apple bu sorunlu klavyeye daha çarpıcı çözümler üretebilirdi.
Apple, Pro Ekran Pazarına Geri Dönüyor!
Apple monitör pazarına geri dönüyor. Mini LED benzeri arkadan aydınlatmalı 31.6 inçlik 6K bir ekranlı bir monitör tasarımı görebiliriz. Apple en son 2016 yılında Thunderbolt Display'i duyurmuştu. Şu anda ise MAC kullanıcılarının en iyi alternatifi yine Apple tarafından onaylanmış 27-inç LG UltraFine 5K modeli.
Kuo'nun raporuna göre Apple özellikle problemli Macbook
Tasarımını komple değiştiriyor ve monitör üretimine geri dönüyor.
TheVerge