Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor! - Son Dakika
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Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor!

23.05.2022 10:36
Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor!

Teknoloji devi Apple, Çin'in Wuhan eyaletinde yeni bir mağaza açtı. Firma yeni mağazasında bir ilki sunuyor işte detaylar...

Apple, Çin'in Wuhan kentinde yeni bir mağaza açtı. Bu mağazada diğerlerinden farklı olarak birçok ayrıcalık yer alıyor. Teknoloji devi, yeni mağazasını daha aydınlık hale getirmek için granit zeminler ve ahşap duvarlar kullandığını açıkladı. Peki, yeni mağazanın diğerlerinden farkı nedir? Habere hep birlikte göz atalım.

Apple, yeni mağaza için teslimat alanı hazırladı!

Teknoloji devi Apple, Çin'de açtığı yeni mağazasında müşterilerinin çevrim içi olarak verdiği siparişlerin daha kolay teslim almasını sağlayacak özel bir teslimat alanı yaptı. Apple Wuhan perakende mağazası, müşterilerin şirketin üyeleriyle bağlantı kurmaya yeni fikirler keşfetmeye de yarayacak.

Apple Music için bir zam daha kapıda!

Teknoloji devi Apple, yeni mağaza açılışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Apple Mağazamızı Hubei Eyaletinde açmaktan daha heyecanlı olamazdık. Bu perakende mağazası Çin'e ilk kez yeni tasarım ögeleri getiriyor ve müşterilere fikirleri keşfetmeleri, Apple ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri veya mağazadan çevrim içi sipariş almayı kolaylaştırmaları için daha fazla yol sunuyor."

Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor!

Yeni Apple mağaza içinde aynı zamanda müşterilerin Today at Apple etkinliklerine katılacağı bir alan da sunacak. Müşteriler; mağazada fotoğrafçılık, video, müzik, sanat ve tasarım gibi daha birçok alanda kursa katılacak.

Geçtiğimiz günlerde ikinci perakende mağazasını açan bir diğer teknoloji devi Google da benzer bir düzenleme yapmıştı. Firma müşteriler için yeni açılan mağazada fotoğrafçılık etkinliği düzenleyeceğini dile getirmişti. Büyük markalar, bu etkinlerle müşterilerinin samimiyetini kazanmak istiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce büyük markaların bu etkinlikleri müşterilerin samimiyetini kazanması açısından etkili mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor! - Son Dakika


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