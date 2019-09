Apple Yeni iPhone'larını 10 Eylül 2019'da Açıklayacak

Yeni iPhone'ların Geliş Tarihi Belli Oldu, 10 Eylül 2019

iPhone 2019 özellikleri neler olacak?



Yeni iPhone 2019 modelleri, muhtemelen iPhone 11 Serisi üçlü arka kameralı modeller bekliyoruz. İsimlendirme konusunda beklentilerimiz ise iPhone XR yerine iPhone 11, iPhone Xs Yerine iPhone Pro, iPhone Xs Max yerine ise iPhone 11 Pro Max kullanılması bekleniyor.



Eylül ayına bir kaç gün kala Apple, yeni iPhone modellerini duyuracağı etkinliğin tarihini açıkladı. Steve Jobs Salonunda gerçekleştirilecek etkinliğin "Steve Jobs Theater in Cupertino, California at 1 PM ET/ 10 AM PT." resmi duyurusu yapıldı.



Yukarıda belirttiğim gibi söylentiler, beklentiler iPhone XR, XS ve XS MAX yerine üç yeni iPhone modeli gelecek. iPhone Pro serisi olarak modellerin arka tarafında üçlü kamera setinin kullanılması; diğer beklenen özellikler arasında yer alıyor. Ön taraftaki selfi kamerasında ise 120 fps'lik bir yavaş çekim – slow motion özelliğininde eklenmesi bekleniyor.



Yine de bu yeni modelin ekran çözünürlüklerinde bir değişiklik beklenmiyor. Daha önceki üç modeldeki gibi aynı ekran çözünürlükleri ile gelmesi muhtemel. Ancak iPad Pro'da yapıldığı gibi USB-C'ye geçmek yerine Lightning Portu ile yoluna devam edilebilir. Apple'ın 3D touch özelliğinden vazgeçmek için A13 yongası ve Haptic Touch özelliğini kullanması muhtemel bir diğer özelliklerden.



Gelelim 5G beklentilerine, oldukça karışık bir durum bu aslında. Apple'ın 5G modemlerin tedariki konusunda hala sıkıntıları var. Bence 2020 öncesinde bu modelin gelmesi zor gibi. Yine de iPhone 11 5G tanıtılır ancak tam olarak piyasaya sürülmesi 2020'de olacakta denilebilir.



Tüm bu ayrıntıların ne derece doğru olup olmadığını nihayetinde 10 Eylül 2019 tarihinde hep beraber göreceğiz. Apple ayrıca bir çok ürün gamında yer alacak güncellemeler de açıklayabilir. Etkinlik beklentileri karşılamasına karşılayacaktır da, yeni iPhone modellerinin fiyatları nasıl olacak? ben en çok onu merak ediyorum.