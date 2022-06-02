Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim? - Son Dakika
Üye Girişi

Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

02.06.2022 00:38
Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Akıllı telefon üretimi 2022'de ne kadar oldu? Apple Çin'de üretim hacmini düşürürken, Samsung'da yüzler güldü. İşte detaylar.

Çin'deki Covid-19 pandemi önlemleri, Apple'ın akıllı telefon üretim hacmini derinden sarsma potansiyeline sahip. Samsung tarafında ise yüzler şimdilik gülüyor. Çin fabrikalarına daha az bağlı olan Samsung, ilk çeyrekte Apple'ı geride bıraktı.

Samsung, akıllı telefon üretim hacminde birinci oldu

Analiz şirketi TrendForce tarafından paylaşılan yeni rapor, akıllı telefon üretimini inceledi. Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi gibi farklı etkilerin birleşmesiyle akıllı telefon hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 oranında küçülerek 310 milyona geriledi.

Apple Watch ile selfie çekmek artık hayal değil!

2022'nin ilk çeyreğine ilişkin sonuçlara göre Samsung, Çin'e daha az güvenmesinin meyvesini almaya başladı. Çin'e ek olarak Vietnam ve Hindistan'da fabrikalara sahip olan Samsung, 73,8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Araştırmaya göre, Samsung'un ilk çeyrekte en az etkilenen firma olması sadece Çin ile ilgili değil. Hem Galaxy S22 serisinin dikkat çeken bir amiral gemisi olması hem de giriş-orta segment modellerin son tüketiciye başarılı bir şekilde tedarik edilmesi satışları artırdı.

TrendForce, Apple'ın ise ilk çeyrekte 60 milyon iPhone ürettiğini hesapladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11'lik büyüme anlamına geliyor. Ancak teknoloji devi, özellikle Çin'deki karantinalarından etkilendi ve bunun, iPhone 14 tedariğini etkileyebileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon üretimi konusunda Samsung ve Apple'ın arkasında ise Çinli dev Xiaomi boy gösterdi. Redmi, POCO ve Black Shark modelleri de dahil olmak üzere Xiaomi'nin 44,5 milyon akıllı telefon sattığı ortaya çıktı.

Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Yine de Samsung'u büyük bir krizin beklediğini unutmayalım. Rusya pazarının açık ara en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ülkeye tüm sevkiyatları durdurdu ve hizmetlerini askıya aldı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ne olacağı ise belirsiz.

Peki siz Akıllı telefon üretimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Akıllı saat pazarında lider belli oldu! Akıllı saat pazarında lider belli oldu! Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim? - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 00:41:52. #1.12#
SON DAKİKA: Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement