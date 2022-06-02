Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Çin'deki Covid-19 pandemi önlemleri, Apple'ın akıllı telefon üretim hacmini derinden sarsma potansiyeline sahip. Samsung tarafında ise yüzler şimdilik gülüyor. Çin fabrikalarına daha az bağlı olan Samsung, ilk çeyrekte Apple'ı geride bıraktı.

Samsung, akıllı telefon üretim hacminde birinci oldu

Analiz şirketi TrendForce tarafından paylaşılan yeni rapor, akıllı telefon üretimini inceledi. Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi gibi farklı etkilerin birleşmesiyle akıllı telefon hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 oranında küçülerek 310 milyona geriledi.

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2022'nin ilk çeyreğine ilişkin sonuçlara göre Samsung, Çin'e daha az güvenmesinin meyvesini almaya başladı. Çin'e ek olarak Vietnam ve Hindistan'da fabrikalara sahip olan Samsung, 73,8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, Samsung'un ilk çeyrekte en az etkilenen firma olması sadece Çin ile ilgili değil. Hem Galaxy S22 serisinin dikkat çeken bir amiral gemisi olması hem de giriş-orta segment modellerin son tüketiciye başarılı bir şekilde tedarik edilmesi satışları artırdı.

TrendForce, Apple'ın ise ilk çeyrekte 60 milyon iPhone ürettiğini hesapladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11'lik büyüme anlamına geliyor. Ancak teknoloji devi, özellikle Çin'deki karantinalarından etkilendi ve bunun, iPhone 14 tedariğini etkileyebileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon üretimi konusunda Samsung ve Apple'ın arkasında ise Çinli dev Xiaomi boy gösterdi. Redmi, POCO ve Black Shark modelleri de dahil olmak üzere Xiaomi'nin 44,5 milyon akıllı telefon sattığı ortaya çıktı.

Yine de Samsung'u büyük bir krizin beklediğini unutmayalım. Rusya pazarının açık ara en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ülkeye tüm sevkiyatları durdurdu ve hizmetlerini askıya aldı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ne olacağı ise belirsiz.

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