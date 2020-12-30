ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı - Son Dakika

ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı

30.12.2020 10:27
ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı, System.String[]

YETENEKLİ ve girişimci üniversite adayı öğrencilerin burslandırıldığı ApplyBAU sistemine başvurular, 4 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

YETENEKLİ ve girişimci üniversite adayı öğrencilerin burslandırıldığı ApplyBAU sistemine başvurular, 4 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, her yıl binlerce başvurunun alındığı sisteme kişisel becerilerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini anlatarak başvuru yapabilecek.

Dünyanın en iyi üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen ApplyBAU kabul sistemi, binlerce öğrenciye yetenekleri, girişimleri ve projeleri doğrultusunda burs imkanı sağlıyor. 7 yılda 4 bin 132 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU sistemine başvuralar ise 4 Ocak 2021 tarihinde başlayarak, tercih döneminin son iki gününe kadar devam edecek. ApplyBAU sistemi, Hukuk, Sağlık, Mühendislik, İletişim, Eğitim Bilimleri, Konservatuvar, İktisat, Mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra Gastronomi, Pilotaj ve Yapay Zeka Mühendisliği gibi bölümleri de kapsıyor.

GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLANIYOR

Öğrencilerin sınava tabi tutulmadığı, tamamen yetenek odaklı geliştirilen programla burslandırmanın yapıldığı sistemde, öğrenci mezun oluncaya kadar geliştireceği proje ya da girişimler için kolaylıkla desteklenebileceği alanlar bulabilmekte. Bursunu eğitimi süresince kesintiye uğramadan kullanabilen öğrenciler, bugüne kadar önemli alanlarda 33 adet start-up kurma fırsatı yakaladı. Üniversite tarafından verilen rehberlik ve kuluçka merkezi desteği doğrultusunda da ilerleme imkanı bulan genç girişimciler, doğru kanallar aracılığıyla projelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde geliştirebilmekteler.

APPLYBAU'YA NASIL BAŞVURULUR?

4 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacak olan burs başvuruları için yapılması gerekenler ise şu şekilde:

"İlk aşamada https://applybau.com/ adresine girilerek, öğrencinin kendisinden istenilen bilgilerin doldurulması gerekiyor. Bu aşamada öğrencinin kişisel özellikleri, geliştirmek istediği projeleri, hayalleri, girişimleri ya da sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu faaliyetler gibi bilgileri paylaşması beklenmekte. Son olarak, değerlendirilen başvuruların ardından öğrenciye belirli oranlarda burs verilmekte."

Öte yandan, başvuru sonuçları yıl içerisinde aralıklarla duyurulacakken, ilk sonuçlar ise 14 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.


ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı

Üniversite, Pazartesi, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı 2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı         
10:08
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 10:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei