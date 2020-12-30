ApplyBAU başvuruları başlıyor; 7 yılda 4 bin öğrenciye burs imkanı - Son Dakika

YETENEKLİ ve girişimci üniversite adayı öğrencilerin burslandırıldığı ApplyBAU sistemine başvurular, 4 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, her yıl binlerce başvurunun alındığı sisteme kişisel becerilerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini anlatarak başvuru yapabilecek.

Dünyanın en iyi üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen ApplyBAU kabul sistemi, binlerce öğrenciye yetenekleri, girişimleri ve projeleri doğrultusunda burs imkanı sağlıyor. 7 yılda 4 bin 132 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU sistemine başvuralar ise 4 Ocak 2021 tarihinde başlayarak, tercih döneminin son iki gününe kadar devam edecek. ApplyBAU sistemi, Hukuk, Sağlık, Mühendislik, İletişim, Eğitim Bilimleri, Konservatuvar, İktisat, Mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra Gastronomi, Pilotaj ve Yapay Zeka Mühendisliği gibi bölümleri de kapsıyor.

GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLANIYOR

Öğrencilerin sınava tabi tutulmadığı, tamamen yetenek odaklı geliştirilen programla burslandırmanın yapıldığı sistemde, öğrenci mezun oluncaya kadar geliştireceği proje ya da girişimler için kolaylıkla desteklenebileceği alanlar bulabilmekte. Bursunu eğitimi süresince kesintiye uğramadan kullanabilen öğrenciler, bugüne kadar önemli alanlarda 33 adet start-up kurma fırsatı yakaladı. Üniversite tarafından verilen rehberlik ve kuluçka merkezi desteği doğrultusunda da ilerleme imkanı bulan genç girişimciler, doğru kanallar aracılığıyla projelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde geliştirebilmekteler.

APPLYBAU'YA NASIL BAŞVURULUR?

4 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacak olan burs başvuruları için yapılması gerekenler ise şu şekilde:

"İlk aşamada https://applybau.com/ adresine girilerek, öğrencinin kendisinden istenilen bilgilerin doldurulması gerekiyor. Bu aşamada öğrencinin kişisel özellikleri, geliştirmek istediği projeleri, hayalleri, girişimleri ya da sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu faaliyetler gibi bilgileri paylaşması beklenmekte. Son olarak, değerlendirilen başvuruların ardından öğrenciye belirli oranlarda burs verilmekte."

Öte yandan, başvuru sonuçları yıl içerisinde aralıklarla duyurulacakken, ilk sonuçlar ise 14 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.