Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2) - Son Dakika
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Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)

13.07.2022 16:36
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)

20 DAKİKA SONRA SUDAN ÇIKARILMIŞApranti Uğurcan Demirbaş'ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline geldiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiye suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi.

20 DAKİKA SONRA SUDAN ÇIKARILMIŞ

Apranti Uğurcan Demirbaş'ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline geldiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiye suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi. Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş'ın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa),


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2) - Son Dakika

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