Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

13.07.2022 18:20
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİBursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Ardahan'a götürüldü.


YORUMLAR
500
Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü
Kaynak: DHA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Ardahan, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" açıklamasında bulundu
17:02 Antalya'da eşyalarını balkondan aşağıya atan kadın mahalleliyi canından bezdirdi! Şikayet üzerine eve baskın düzenleyen polis kadını yakaladı
16:57 ABD'de enflasyon fırladı! Avro, 20 yılın ardından 1 dolar seviyesinin altına indi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 18:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement