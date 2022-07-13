Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu 'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Ardahan 'a götürüldü.

Kaynak: DHA

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