Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de! - Son Dakika
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Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de!

18.04.2022 11:31
Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de!

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Aprilia, 660 ailesinin yeni arazi modeli Tuareg’i satışa sunuyor.

Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Aprilia, 660 ailesinin yeni arazi modeli Tuareg'i satışa sunuyor.

Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de!

Üç farklı renk seçeneği sunan Tuareg 660'ın, Türkiye'de 259 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile satışına başlandı. Türkiye pazarına Tuareg 660 ve Tuareg 660 Evocative olarak iki farklı renk versiyonu ile giren 660 ailesinin adventure sınıfındaki üyesi, sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.

Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de!

Off-road lastikler, 240mm hareket mesafeli tam ayarlanabilir süspansiyon

Tuareg 660, tek silindirli Enduro motosikletler ile orta boy Adventure motosikletlerin özelliklerini harmanlayacak şekilde tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. Gelişmiş off-road Adventure motosiklet sürüş özellikleri sunan Tuareg 660 çıtayı yükseltirken, gelişmiş teknik altyapısı, cruise control, 80 HP'lik çift silindirli motorun performansı ve 187 kg kuru ağırlığı ile oldukça iyi asfalt sürüş özellikleri sunuyor. Bunun yanı sıra, performans ve güvenlik için kalibre edilen özel bir APRC elektronik kontrol sistemi ile donatılan Aprilia Tuareg 660, alt devirlerden itibaren hassas bir gaz kontrolü için çok haritalı elektronik gaz koluna sahip.

Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de!

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Türk Lirası, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

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