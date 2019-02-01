Son Dakika Haberleri: Aprondaki Hurda Uçaklar Ekonomiye Kazandırılacak

Aprondaki Hurda Uçaklar Ekonomiye Kazandırılacak

5 dakika önce

Uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sökülmesi ve kullanıma uygun yedek parçaların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla, büyük bölümü İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçakların, apron dışına çıkarılmasıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılacak.

Aprondaki Hurda Uçaklar Ekonomiye Kazandırılacak, System.String[]
Uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sökülmesi ve kullanıma uygun yedek parçaların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla, büyük bölümü İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçakların, apron dışına çıkarılmasıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı apronundaki kullanılmayan iki bölümde hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesi nedeniyle geniş ve dar gövdeli uçaklar apron dışına çıkarılamadı. Bürokratik engellerin kaldırılmasına ve uçakların sökülmelerine yönelik mevzuat revize ediliyor.

TOBB temcilcileri Bakan Pekcan ile görüştü

Sektör temsilcileriyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir araya geldiği görüşmeden, çalışma gruplarının  oluşturulması kararı çıktı. Hafta başında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclis Başkanı ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ile SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel ve diğer TOBB yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karar uyarınca, SHGM önderliğinde mevzuatın geliştirilmesi sağlanacak.

Kullanıma uygun yedek parçaları ekonomiye kazandırılacak

Ekonomik ömrü tamamlanan ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının  sökümü ve parçalanması ile elde edilecek kullanıma uygun yedek parçaların  yeniden  ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, hava araçlarının tasarımı, imal, işletim ve bakım faaliyetlerinde kullanılan malzemelere uygulanan atıl kalmış kısıtlamaların da kaldırılarak sektörün desteklenmesi yönündeki öneriler Ticaret Bakanı Pekcan tarafından yerinde bulunarak adım atılmasının sağlandığı belirtildi.

Mevzuat değişikliğinden sonra uluslararası havacılık kurallarına göre uygulanacak yeni yönetmelik ve yönergelerle bürokratik işlemler hem kolaylaşacak hem de birçok parçanın yine standartlar dahilinde kullanılanacak. Çalışma gruplarının toplantıları sonrasında uygulamanın kısa sürede revize edilmesi bekleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:34 Kaynak: DHA

Ekonomi
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