Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı (2)

'YASAL BOŞLUK SAHTE DİŞÇİYİ KORUYOR'

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sahte dişçilerle ilgili açıklama yaptı. Hastaların diş tedavisi için gittikleri kliniklerde hekimin diplomasını görmek gibi bir hakları olduğunu anlatan Yücel, her meslekte olduğu gibi diş hekimliğinde de sahtecilerin olduğunu söyledi. Olayı oda olarak yakından takip ettiklerini aktaran Yücel, bu olayları önlemek için çok çaba harcadıklarını söyledi. Kentteki tüm hekimlerin hem olağan hem de olağanüstü 'çat kapı' denetimler geçirdiğini vurgulayan Yücel, "Meslektaşlarımızın hepsi önce zarar vermemek üzerine mezun olurlar. Sterilizasyon en önem verdiğimiz konudur. Biz denetime devam ediyoruz. Yasada bazı açıklar var. Sahte diş hekimini yargıya intikal ettirebilmemiz için kişinin hasta ağzında çalışırken yakalanması lazım. Bu çok zor bir şey" dedi.

BABASINDAN ÖĞRENENLER VAR

Sahte diş hekimiyle ilgili geçmişte bir şikayet olduğunu ve bunun tespitinin ardından bu kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Gassan Yücel, "Uluslardan kişilerden bağımsız konuşuyorum ama farklı bölgelerden gelen kişiler. Usta- çırak ilişkisi içerisinde ya da babasından öğrendiği şekliyle bu işi yapmaya çalışanlar var. Vatandaşlarımız böyle bir duyum aldıklarında hemen odamızı ya da gerekli yerleri arayıp bildirmeliler" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,