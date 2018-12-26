Aptallar mı Yoksa Zekiler mi Siz Karar Verin
1 saat önce
Bazen bazı insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki aptallar mı yoksa zekiler mi karar veremiyorum.
Bazen bazı insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki aptallar mı yoksa zekiler mi karar veremiyorum. Sizleri de tam olarak bu ikilemde bırakacak bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:26 Kaynak: Youtube
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