Aptallar mı Yoksa Zekiler mi Siz Karar Verin

Bazen bazı insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki aptallar mı yoksa zekiler mi karar veremiyorum.

Bazen bazı insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki aptallar mı yoksa zekiler mi karar veremiyorum. Sizleri de tam olarak bu ikilemde bırakacak bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı