Aptos Labs, Microsoft ve Diğerleriyle Yeni Bir Dijital Varlık Yönetimi Platformu Duyurdu - Son Dakika
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Aptos Labs, Microsoft ve Diğerleriyle Yeni Bir Dijital Varlık Yönetimi Platformu Duyurdu

Aptos Labs, Microsoft, Brevan Howard ve SK Telecom gibi endüstri liderleriyle ortaklık kurarak Aptos Ascend adında yeni bir dijital varlık yönetimi platformunu duyurdu. Bu platform, Microsoft Azure ve Azure OpenAI Service'in bulut ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak finansal kurumlar için yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

18.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:32
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Aptos Labs, Microsoft, Brevan Howard ve SK Telecom gibi endüstri liderleriyle ortaklık kurarak Aptos Ascend adında yeni bir dijital varlık yönetimi platformunu duyurdu. Bu platform, Microsoft Azure ve Azure OpenAI Service'in bulut ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak finansal kurumlar için yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Aptos Ascend ile Finans Sektörüne Yenilikçi Çözümler Geliyor

Blockchain teknoloji firması Aptos Labs, yeni dijital varlık yönetim platformu Aptos Ascend için Microsoft, Brevan Howard ve SK Telecom gibi lider şirketlerle ortaklık kurdu. Finans sektörüne yönelik geliştirilen Aptos Ascend, müşterilere dijital para ve varlık yönetimi alanında çözümler sunmayı hedefliyor. Microsoft Azure bulut bilişim altyapısı ve Azure OpenAI Service gibi yenilikçi yapay zeka servislerinden yararlanacak olan Aptos Ascend, SK Telecom'un Web3 tabanlı cüzdan hizmetleri ve Brevan Howard'ın finansal piyasa tecrübesi ile desteklenecek.

Boston Consulting Group tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleriyle 2023 yılında 12,3 milyar dolarlık küresel gelir elde eden Aptos Labs, platform aracılığıyla kurumsal sermayenin merkezi olmayan finansmana entegrasyonunu ve token bazlı varlık likiditesinin küresel ölçekte artırılmasını amaçlıyor.

Aptos Labs kurucu ortağı ve CEO'su Mo Shaikh yaptığı açıklamada, "Küresel kurumların, müşterilerine hizmet sunabilmek, uluslararası operasyonlar yürütebilmek ve her türlü düzenlemeye uyum sağlamak adına yenilikçilik, güvenlik, güven ve uyumluluk konularında öne çıkan çözümlere ihtiyaçları var. Microsoft, SK Telecom ve Brevan Howard ile olan iş birliğimiz sayesinde, Aptos Ascend finans kurumlarına, bankalara ve ileri teknoloji kullanan para piyasalarına Aptos üzerinden merkezi olmayan finans (DeFi) için güvenilir, uyumlu ve ölçeklenebilir bir ağ sunacak." dedi. Son olarak Aptos Labs, Microsoft ile Ağustos 2023'te başlatılan iş birliği kapsamında dijital ödemeler, tokenizasyon ve yapay zeka ile Web3 teknolojilerinin entegrasyonunu daha da ileri taşımayı hedefliyorlar.

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Son Dakika Kripto Aptos Labs, Microsoft ve Diğerleriyle Yeni Bir Dijital Varlık Yönetimi Platformu Duyurdu - Son Dakika

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