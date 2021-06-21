Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçiler için aşı standı kuruldu - Son Dakika

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçiler için kurulan aşı standında, randevu almaya gerek kalmadan Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi sağlık ekibi tarafından 25 Haziran'a kadar aşılama yapılabilecek.

İstanbul Akvaryum açıklamasına göre, Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için başlatılan aşı seferberliğine dahil oldu.

Dileyen ziyaretçiler aşı randevusu almadan, bugünden itibaren alışveriş merkezinde kurulan aşı standında, Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi sağlık ekibi tarafından aşılanabilecek. Aşılama işlemi 25 Haziran'a kadar devam edecek.

"İstanbul'da bir ilk olacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Köklü, "Alışveriş merkezimizde kurulan aşı standı, İstanbul'da bir ilk olacak. Bu hizmeti, Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi iş birliğinde aşı olmak isteyen ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın ayağına getirebildiğimiz için mutluyuz. Aşılama kampanyamız ile ziyaretçilerimize bu hizmeti, İstanbul'da ilk defa bir alışveriş merkezinde sunulacak. Salgının en başından beri, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan tedbirlere ek olarak kendi bünyemizde de toplum sağlığını korumaya yönelik tüm önlemleri titizlikle alıyoruz. Ziyaretçilerimiz, 21 Haziran Pazartesi günü itibarıyla beş gün boyunca alışveriş merkezimize gelip aşılarını olabilecekler. Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak aşı seferberliğinde de öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.