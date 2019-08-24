Aquaman 2 Filmi

Aquaman'in devamı niteliği taşıyan devam filminin yönetmenliğini Jamew Wan üstlenirken başrollerinde ise yine Jason Momoa, Amber Heard ve Yayha Abdul-Mateen II'nun yer alması bekleniyor.
Yönetmen: James Wan
Senaryo: David Leslie Johnson, Paul Norris, Mort Weisinger
Oyuncular: Amber Heard, Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Aquaman 2
Yapımcı Firma: DC Entertainment
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.12.2022
Aquaman 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.