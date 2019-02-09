Son Dakika Haberleri: Aquaman Evreninde Geçen The Trench Filmi İçin Çalışmalara Başladı

Aquaman Evreninde Geçen The Trench Filmi İçin Çalışmalara Başladı

59 dakika önce

Aquaman'in başarısından sonra su altından devam etmeye karar veren Warner Bros., The Trench için kolları sıvadı.

Aquaman Evreninde Geçen The Trench Filmi İçin Çalışmalara Başladı, System.String[]
Aquaman'in gişede bir milyar dolar barajını aşması sonrası Warner Bros.'un su altında geçen yeni bir iş için çalışmalara başlaması çok da garip sayılmaz herhalde. Yapım şirketi, Noah Gardner ve Aidan Fitzgerald ile merkezine Aquman ve biricik aşkı Mera'ya saldıran ölümcül amfibi Trench'i alan bir senaryo yazmaları konusunda anlaşmaya vardı.






Çıkan haberlere göre, klasik DC süper kahraman filmlerine göre daha mütevazı bir bütçeye sahip olacak olan The Trench'in yapımını, Aquaman'in yöntemi James Wan ve filmin yapımcısı Peter Safran üstlenecek.

Trench aslında Aquaman dünyasına yeni katılan karakterlerden bir tanesi. 2011 yılında DC çizgi roman evrenine yenilediğinde ortaya çıkmıştı. Atlantis medeniyetinin bir parçası olan Trenchlerin, meydana gelen çöküş sonrası diğer canlılarla bağlantısı kopuyor ve onlardan uzakta oldukça yırtıcı, aç gözlü canavarlara evriliyorlar.




Film hakkında henüz detaylı bilgiler bulunmasa da Aquaman filmindeki oyuncu kadrosunun aynen burada da yer alması beklenmiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:15 

Warner Bros, Teknoloji
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