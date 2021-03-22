AR-GE başarıları ödüllendirildi - Son Dakika

AR-GE başarıları ödüllendirildi

22.03.2021 14:57
AR-GE başarıları ödüllendirildi, System.String[]

"Cam Elyaf Takviyeli Geri Dönüşümlü Plastik Kompozit Travers ve Konsolların Tasarımı ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi"ni hazırlayan AR-GE çalışanları ödüllendirildi.

"Cam Elyaf Takviyeli Geri Dönüşümlü Plastik Kompozit Travers ve Konsolların Tasarımı ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi"ni hazırlayan AR-GE çalışanları ödüllendirildi.

YEDAŞ, düzenlediği AR-GE Proje yarışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

YEDAŞ AR-GE yarışmasında dereceye giren "Cam Elyaf Takviyeli Geri Dönüşümlü Plastik Kompozit Travers ve Konsolların Tasarımı ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi" 2021 yılı Mart ayı içerisinde EPDK'ya sunuldu. Mevcutta kullanılan demir veya betondan yapılan, iletkenlerin taşınmasını sağlayan şebeke envanterlerinde, izolatörün kırılması veya sıkı bağ düşmesi sebebiyle enerjili hat traverse temas etmekte ve direk gövdesi enerjilenmekte. Direğin ana gövdesinin enerjilenmesi ile şebeke arızaları, enerji kesintileri, can ve mal kayıpları meydana gelmekte.

Mevcut dağıtım şebekesinde kullanılan alçak gerilim(AG) ve orta gerilim(OG) travers/konsolların cam elyaf takviyeli ve geri dönüşümlü plastikten oluşan kompozit malzemeden üretilmesi ile hafif, yalıtkan, yanmaya ve çevresel şartlara karşı dirençli, daha çevreci, güvenli, uygulaması kolay, uzun ömürlü ve düşük maliyetli ürünler geliştirilecek. Türkiye'de ilk kez kompozit traversin üretileceği ve tamamen yerli imkanlarla hayata geçirilecek olan projede, mevcut izolatörlerin kullanıldığı ve izolatörlerin kullanılmadığı şeklinde iki farklı ürün tasarımı gerçekleştirilecek. İzolatör kullanılmadan yapılacak tasarımda; yüksek yalıtkanlık özelliği ile izolatörlere ihtiyaç duymadan iletkenlerin taşınması sağlanacak. Bu sayede daha hafif, güvenli, daha düşük maliyetli, montajı ve işletmesi kolay bir şebeke tasarımı oluşturulacak, izolatör kaynaklı arızalar önlenecek, aynı zamanda izolatör maliyetleri ortadan kaldırılacak.

İzolatörlü ve izolatör kullanılmayan tasarım

Uluslararası şartnameler ve standartlar temel alınarak 12 adet alçak gerilim(AG) ve 10 adet orta gerilim(OG) travers üretilecek. Tasarım olarak üretilecek olan numuneler sahada analiz edilecek olup, teknik özelliklerine göre değerlendirilerek yaygınlaştırılması planlanmakta. İzolatör kullanılmayan AG-OG travers/konsollar için tip projeler hazırlanacak, TEDAŞ'ın onayına sunulacak ve sektöre yeni bir şebeke tertibi kazandırılacak. Ayrıca projede geri dönüşümlü plastik atık kullanılması ile sıfır atık strateji için önemli bir fayda sağlanacak.

"AR-GE çalışmalarını inovasyona çevirmiş bir şirketiz"

Rekabetçi koşullarda 'sürdürülebilir' başarının sırrını AR-GE çalışmalarına verilen öneme bağlayan YEDAŞ, 'teknolojik yatırımlarını' hızlı bir şekilde sistemine entegre ediyor. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı 'inovasyon' başlığı altında gerçekleştiriyor, tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz" dedi.

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, AR-GE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

AR-GE başarıları ödüllendirildi
AR-GE başarıları ödüllendirildi

Araştırma Geliştirme, Plastik, Enerji, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AR-GE başarıları ödüllendirildi - Son Dakika


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