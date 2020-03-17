Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi - Son Dakika

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi

6 saat önce

Antalya Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi, System.String[]

Antalya Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli propolis üretildi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilmeye başlanan yerli propolis, sözleşmeli arıcılık modeliyle arıcılardan elde edildikten sonra toz ve suda çözünebilir sıvı propolis ekstraktı olarak tüketime sunuluyor.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, AA muhabirine, 2012'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında "Fonksiyonel bir gıda olarak propolisin toz ekstrakt halinde elde edilmesi" Ar-Ge projesiyle ödül kazandıklarını söyledi.


Devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucu propolisi sıvı, toz ve arı sütü, polen ve bal karışımı olarak tüketilebilir halde son ürün haline getirdiklerini vurgulayan Yavuz,

"Propolisin Türkçesi, arı tutkalıdır. Propolis, aslında arıların kovanda kendileri için ürettikleri bir ürün. Antiviral, antibakteriyel, antifungal özellikleri olan çok önemli bir arı ürünü. Propolis, yüzyıllardır insan sağlığı açısından çok önemli olmuş bir üründür. Propolis'in saymakla bitmeyen faydaları, kullanım alanları mevcut. Şu anda geleneksel ve tamamlayıcı tıpta tedaviye yardımcı ürünler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Yavuz, propolisin kovandan alındığı haliyle tüketilmesinin insan sağlığı açısından zararlı olduğunu belirterek, "Bu amaçla 10 yıldır Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Propolisi hem sıvı, hem de toz ekstraktı şeklinde üretebiliyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve viral enfeksiyonların çok olduğu dönemlerde kullanılabilir. Propolisi, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle virüslere, bakterilere karşı kendimizi koruma kalkanı olarak düşünebiliriz. Propolis, sadece bir günlük bir ürün gibi değil, yılın her günü kullanılabilir. " ifadesini kullandı.

ODTÜ Teknokent, Propolis, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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