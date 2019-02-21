Son Dakika Haberleri: Ar-Ge ceketi farklılaştırdı, müşteri yüzde 50 gençleşti

Ar-Ge ceketi farklılaştırdı, müşteri yüzde 50 gençleşti

59 dakika önce

Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor.

Ar-Ge ceketi farklılaştırdı, müşteri yüzde 50 gençleşti, System.String[]
Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor. Zeynep Doğan, bu yıl yüzde 25 büyüme planları olduğunu söyledi. (Özlem Ermiş BEYHAN)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:10 

Ramsey, Ekonomi
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