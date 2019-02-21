Ar-Ge ceketi farklılaştırdı, müşteri yüzde 50 gençleşti
59 dakika önce
Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor.
Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey
, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor. Zeynep Doğan
, bu yıl yüzde 25 büyüme planları olduğunu söyledi. (Özlem Ermiş BEYHAN)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:10
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