Ar-Ge’de en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketler
18 dakika önce
Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasında Ar-Ge'de en çok kadın uzman istihdam eden şirketler de yer verildi.
Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasında Ar-Ge'de en çok kadın uzman istihdam eden şirketler de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:14
Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak İstanbul'da metroda bir kadın raylara atlayarak intihar etti Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max öldü Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı