Son Dakika Haberleri: Ar-Ge’de en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketler
Son Dakika Ekonomi Ar-Ge’de en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketler

Ar-Ge’de en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketler

18 dakika önce

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasında Ar-Ge'de en çok kadın uzman istihdam eden şirketler de yer verildi.

Ar-Ge’de en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketler, System.String[]

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasında Ar-Ge'de en çok kadın uzman istihdam eden şirketler de yer verildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:14 
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