Ar-Ge Girişimcileri İçin Landing Page Atölyesi - Son Dakika

Ar-Ge Girişimcileri İçin Landing Page Atölyesi

GE Girişimcileri için Landing Page AtölyesiAR-GE Girişimcileri için Landing Page AtölyesiTeknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2021 yılı 1.

AR-GE Girişimcileri için Landing Page Atölyesi AR-GE Girişimcileri için Landing Page Atölyesi Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2021 yılı 1. Çağrı dönemi kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinlik kapsamında, girişiminizin değer teklifini müşteriler ile nasıl test edebileceğinizi ve ürünü hazır olmayan girişimlerin karşılama sayfasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsedeceğiz. Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi Saat: 18: 00 - 19: 00 Kayıt: bit. ly/GF-landing

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