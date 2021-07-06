Ar-Ge Girişimcileri İçin Landing Page Atölyesi - Son Dakika

AR-GE Girişimcileri için Landing Page Atölyesi
AR-GE Girişimcileri için Landing Page Atölyesi
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2021 yılı 1. Çağrı dönemi kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinlik kapsamında, girişiminizin değer teklifini müşteriler ile nasıl test edebileceğinizi ve ürünü hazır olmayan girişimlerin karşılama sayfasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsedeceğiz. Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi Saat: 18: 00 - 19: 00 Kayıt: bit. ly/GF-landing
Kaynak: Habermetre
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