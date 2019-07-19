Son Dakika Haberleri: Ar-Ge harcamaları 2018'de 13 milyar liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Ar-Ge harcamaları 2018'de 13 milyar liraya yükseldi

2 saat önce

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre Türkiye'de Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için yapılan harcama 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21.6 artışla 10 milyar 710 milyon lira düzeyinden 13 milyar 24 milyon liraya yükseldi.

Ar-Ge harcamaları 2018'de 13 milyar liraya yükseldi, System.String[]
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre Türkiye'de Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için yapılan harcama 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21.6 artışla 10 milyar 710 milyon lira düzeyinden 13 milyar 24 milyon liraya yükseldi.
Türkiye İstatistik Ofisi (TÜİK) verilerine göre, 2018'de 13 milyar 24 milyon lira olan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı yüzde 0.35 ve merkezli yönetim bütçe harcamaları içindeki payı da yüzde 1.4 olarak hesaplandı.
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği, 2018 yılındaki 12 milyar 950 milyon lira düzeyinden 15 milyar 597 milyon liraya yükseldi.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı da 2017 yılındaki 2 milyar 871 milyon lira düzeyinden 2018'de 4 milyar 599 milyon liraya ulaştı.
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri, sosyo-ekonomik hedeflere göre (Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması/NABS) sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok ödenek yüzde 40.4 ile Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen genel bilgi gelişimi için tahsis edildi. Bunu yüzde 34.4 ile savunma, yüzde 6.8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4.3 ile diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimi ve yüzde 4.0 ile eğitim takip etti. (Grafik)


Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ar-Ge harcamaları 2018'de 13 milyar liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]