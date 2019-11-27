Ar-Ge harcamaları 2018 yılında 38.5 milyar liraya yükseldi

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon lira artarak 38 milyar 534 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması verilerine göre, Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1.03 oldu.

TÜİK'in Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması verilerine göre 2018 gelişmeleri şöyle:

"Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.96'dan, yüzde 1.03'e yükseldi.

"Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 60.4 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30.3 ile yükseköğretim izledi.

"Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı da yüzde 9.2 oldu.

"Ar-Ge harcamalarının 2018 yılında yüzde 53.6'sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 32.3 ile genel devlet, yüzde 12.1 ile yükseköğretim, yüzde 2.0 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar izledi.

"Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 172 bin 119 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12.1 oldu.

"Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2018 yılında yüzde 60.6'sı mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 32.7'si yükseköğretimde ve yüzde 6.6'sı kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

"TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 54 bin 308 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31.6'sını oluşturdu.

"Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 25.6; kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette yüzde 28.2, yükseköğretimde de yüzde 43.3 oldu.

"İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İkinci Düzey 'e göre 2018 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 32.3'ünü TR51 ( Ankara ), yüzde 25.3'ünü TR10 ( İstanbul ) bölgesi ve yüzde 10.9'unu TR42 ( Kocaeli Yalova ) oluşturdu.

"Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısını sırasıyla;

yüzde 27.3 ile TR10 (İstanbul),

yüzde 19.5 ile TR51 (Ankara),

yüzde 7.4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) oluşturdu."