Son Dakika Haberleri: “Ar-Ge kültürü üniversite öncesinde verilmeli”

“Ar-Ge kültürü üniversite öncesinde verilmeli”

42 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi, çocukların üniversite öncesinde Ar-Ge ve bilimsel çalışma kültürünü benimsemeleri için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor.

“Ar-Ge kültürü üniversite öncesinde verilmeli”, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi, çocukların üniversite öncesinde Ar-Ge ve bilimsel çalışma kültürünü benimsemeleri için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor. Uludağ Koleji ile gerçekleştirilen protokol sayesinde ilköğretim çağındaki çocuklara bilimsel çalışma kültürü aşılanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:12 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Uludağ, Ekonomi
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