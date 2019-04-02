“Ar-Ge kültürü üniversite öncesinde verilmeli”
42 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi, çocukların üniversite öncesinde Ar-Ge ve bilimsel çalışma kültürünü benimsemeleri için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi
, çocukların üniversite öncesinde Ar-Ge ve bilimsel çalışma kültürünü benimsemeleri için eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor. Uludağ Koleji ile gerçekleştirilen protokol sayesinde ilköğretim çağındaki çocuklara bilimsel çalışma kültürü aşılanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:12
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