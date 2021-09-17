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Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı - Son Dakika

Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı

17.09.2021 11:04
Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi, Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarına katkı sunacak Merkezi Araştırma Laboratuvarları MERLAB'ı hizmete açtı.

Altınbaş Üniversitesi, Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarına katkı sunacak Merkezi Araştırma Laboratuvarları MERLAB'ı hizmete açtı. MERLAB Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar, 1,5 milyar liralık yatırımla hizmete açılan laboratuvarda, teknolojik gelişmeleri izleyerek yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Prof. Dr. Özpınar, bilim dünyası, endüstriyel işletmeler ve KOBİ'ler başta olmak üzere tüm kamu ve özel kurumların talebine açık bilimsel veri üreteceklerini ifade etti.

"İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILAN LABORATUVARLAR BİLİMSEL GELİŞİMİN HİZMETİNDE"

Üniversiteden yapılan açıklamada MERLAB hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde sürdürülebilir bir bilimsel gelişim ve toplumsal refahı artıracak yenilikçi çözümlere odaklanan MERLAB, ilk etapta teknik altyapıları tamamlanan Hücre Kültürü Laboratuvarları ve Kromatografi - Ön Hazırlık Laboratuvarları ile hizmet verecek. Hücre Kültürü Laboratuvarlarında, çeşitli hücrelerin in-vitro kültürleri alınarak kanser, kök hücre ve hücre biyolojisi gibi konularda çeşitli bilimsel araştırma, testler ve deneysel çalışmalar yapılacak. Kromatografi ve Ön Hazırlık Laboratuvarlarında ise bileşenlerine ayrılmak üzere alınan örnekler, UPLC ve GCMS gibi ileri düzeydeki cihaz ve tekniklerle analiz edilecektir."

Merkezi Araştırma Laboratuvarı-MERLAB Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar, MERLAB olarak Türkiye genelindeki üniversitelerin ilgili birimlerindeki araştırmacıların, çalışmalarını modern laboratuvarda gerçekleştirmelerine yardımcı olacaklarını değindi. Özpınar, "Laboratuvar, üniversitelerdeki bilimsel faaliyetlerin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Gelişmiş Ar-Ge imkanlarının eğitim, bilim ve iş dünyasının tüm paydaşları ile ortak projelerde kullanımına sunulmasını amaçlıyoruz. Gerek kamu gerekse özel kuruluşlar ile disiplinler arası iş birliğiyle yeni bilimsel projelerin üretilmesi için çalışacağız" diye konuştu.

"İNSAN SAĞLIĞI ODAKLI YENİ ÜRÜN VE TEKNİKLER GELİŞTİRİLECEK"

Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki çalışmaları kapsamında Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere çok disiplinli projelerin hedeflendiği MERLAB, özellikle fonksiyonel gıdalar ve katkı maddeleri ile nutrasötikler açısından doğal kaynakların araştırılması konularında çalışmalar yürütecek. MERLAB Laboratuvarlarında ilk olarak gıdaların sağlığa etkisi, besinlerin analizi için hızlı ve doğrulanmış yeni metotların geliştirilmesi konusunda öncü çalışmalar hedefleniyor. Çevre, gıda ve tarım sektörüne katma değer sağlayacak araştırmalarla, insan sağlığını odağına alan yeni ürün ve tekniklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

AB VE YURTDIŞINDAKİ KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ

MERLAB, yurt içi faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile de araştırma-geliştirme konularında iş birliği halinde çalışacak. Avrupa Birliği'nce destek verilen Türkiye'deki bilimsel araştırma projelerinin etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak MERLAB, araştırmacılara uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı sunacak.


Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı
Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı

Araştırma Geliştirme, Üniversite, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı - Son Dakika


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