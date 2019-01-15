Ar-Ge Merkezi Görevlilerinin Sertifikalarını Vali Köşger Verdi

Aydın'da Ar-Ge Fonları ve Proje Döngüsü eğitimini tamamlayan 17 Ar-Ge Merkezi Görevlisinin sertifikaları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Aydın'da Ar-Ge Fonları ve Proje Döngüsü eğitimini tamamlayan 17 Ar-Ge Merkezi Görevlisinin sertifikaları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.



Aydın Valiliği Dış İlişkiler Bürosunca verilen Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Fonları ve Proje Döngüsü eğitimini tamamlayan Ar-Ge Merkezi Görevlilerine sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 17 Ar-Ge Merkezi görevlilerine sertifikalarını teslim ederek, bu faaliyetin Türkiye ve Aydın ekonomisini daha da büyütmesi dileğinde bulundu.



Sertifika töreni öncesi konuşan Vali Köşger, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında teknolojinin önemine dikkat çekerek, "Bugün gelişmiş kalkınmış ülkeler bu hale gelmişse arkasında çok büyük bir teknoloji ve bilgi birikimi araştırma geliştirme faaliyeti var. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge çalışmalarına çok önemli bir kaynak aktarıyorlar. Ülkemizde de son dönemde artan bir ivmeyle Ar-Ge faaliyetleri önem kazanıyor. Bu anlamda ülkemizde 1395 Ar-Ge merkezi bulunuyor. İlimizde de 11 tane özel sektöre ait firmamızın Ar-Ge merkezi var. Hem ülkemizin ulusal kaynaklarından hem de uluslar arası kaynaklardan temin edilecek fonlarla daha yenilikçi gelecekle ilgili tasarımlar yapabilecek, dünya piyasasında kendine yer edinebilecek ürünler üretebilmemiz için Aydın'da da bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Tabi bunun için tecrübe ve birikim gerekiyor. Ar-Ge merkezindeki arkadaşlarımızın da Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmesi için proje yazılım konusunda bir eğitimden geçirilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Proje yazılım ekibi, bu arkadaşlarımızı belli bir eğitimden ve sertifikasyondan geçirdi. Umarım bu faaliyet ilimizde yenilikçi ileriye yönelik teknoloji geliştirme noktasında, ilimizin ekonomisini daha da büyütebilecek çalışmalara yatırımlara vesile olur" diye konuştu. - AYDIN

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