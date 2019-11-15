Son Dakika Haberleri: Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu
Son Dakika Güncel Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu - Son Dakika

Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu

6 saat önce

Ge Proje Pazarı 2019' etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu.

Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu, System.String[]

Ge Proje Pazarı 2019' etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, proje sahipleri, yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geldi.


TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge Proje Pazarı 2019'un açılışı, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ar-Ge Proje Pazarı 2019 için 50 proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucunda 31 proje sergilenmeye layık görüldü.


Ar-Ge Proje Pazarı ile projeleri olan girişimcilere Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri verilirken, proje sahiplerinin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.


Etkinlikte yer alan projeler arasında yapılacak olan eleme sonucunda birinci projeye 3 bin TL, ikinci projeye 2 bin TL, üçüncü projeye ise bin TL ödül verilecek. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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