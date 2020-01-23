AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2020'de projeler sunulacak ve yarışma sonuçları ilan edilecektir. Bölgede proje kültürünün ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.



AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışmasına https://dakaf.org/?page_id=2803 linkinden başvuru yapabileceği belirtildi. - ERZURUM