AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek

6 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.

AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2020'de projeler sunulacak ve yarışma sonuçları ilan edilecektir. Bölgede proje kültürünün ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.


AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışmasına https://dakaf.org/?page_id=2803 linkinden başvuru yapabileceği belirtildi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]