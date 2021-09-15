Ar-Ge'si Türkiye'de yapılan elektrikli otobüs, Almanya'da emisyonsuz ulaşım sağladı

"Bundan sonra bizi ne hareket ettirecek?" sloganı ile Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2021'de, tamamen elektrikli Mercedes-Benz otobüsleri olan eCitaro'lar kullanıldı. Otobüsün Ar-Ge'sinin ise Türkiye'de yapıldığı açıklandı.

IAA Mobility 2021 zirvesinde çok sayıda yeni aracın dünya tanıtımı yapılırken, yeni teknolojiler ve ulaşım çözümleri de tanıtıldı. Pandemi koşullarına dikkat edilerek, yeni bir anlayışa göre tasarlanan, Münih'in şehir merkezindeki 'Açık Alan' diye adlandırılan bölümde, araçlar, teknolojiler ve çok daha fazlası için halka açık bir sahne hazırlandı. Şehrin belirli bölümlerine yayılan IAA Mobility 2021'de, farklı türdeki ulaşım araçları arasındaki Mercedes-Benz eCitaro, katılımcıların beğenisini kazandı. Tamamen elektrikli altyapıya sahip olan 4 adet otobüs, IAA Mobility 2021'deki konumlar arasında gidip-gelerek, günümüz şehir otobüslerinin gelişmiş verimlilik seviyesini gözler önüne serdi.

Otobüs hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Yolcular bu seferler boyunca otobüslerde; teknoloji, güvenlik ve konfordaki yenilikçi çözümleri Mercedes-Benz eCitaro ile deneyimledi. Dört adet eCitaro solo otobüs, klasik NMC bataryalarla (lityum iyon teknolojisi) donatıldı. Otobüslerin dış cephesindeki markanın binek otomobil motifleriyle bezenen çarpıcı mavi giydirme, yenilikçi modellerle 'Yıldız' arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Yolcular iç mekanda, bu modern şehir otobüslerinin tasarım ve donanım çeşitliliğini keşfetti. Fuarda geçen yorucu bir günün ardından; yüksek verimli iklim kontrolü, konforlu koltuklar ve seyahat ederken mobil cihazlarını şarj etmek için USB bağlantı noktaları gibi söz konusu otobüsün sağladığı konforun avantajlarından yararlandılar. Otobüsler versiyona bağlı olarak, dönüş asistanı Safeguard Assist ve aktif fren asistanı Preventive Brake Assist dahil, oyunun kurallarını değiştiren güvenlik ekipmanlarıyla donatılıyor.

Enfeksiyon riskine karşı kapsamlı koruyucu önlemler

Tüm Mercedes-Benz eCitaro'lar, COVID-19 enfeksiyon riskine karşı en etkin koruyucu önlemlerle donatıldı. Otobüslerin hepsinde sürücü koruma bölmesi, iklim kontrol sisteminde yüksek verimli aktif filtreler ve giriş alanlarında sensörlü dezenfektan püskürtücüleri vardı. Ayrıca yolcu bölmeleri düzenli aralıklarla temizlenerek, temas yüzeyleri dezenfekte edildi. Bu uygulama sadece IAA ziyaretçilerinin Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli servis otobüslerinde temiz bir seyahatin keyfini çıkarmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda maksimum güvenliği de sağladı.

Otobüsün AR-GE'sinde Türkiye'nin etkisi

Söz konusu otobüsün AR-GE faaliyetleri Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi tarafından yürütüldü. Mevcut güncellemeler ve iyileştirmeler de halen Türkiye'de yapılıyor. Otobüsün iç donanım, karoser, dış kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve ekipman dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi sorumluluğunda yürütülüyor. Türkiye'deki otobüs üretim AR-GE'si anlamında en gelişmiş test kabul edilen Hidropuls dayanım testi, bir aracın 1 milyon kilometre yol koşullarına denk gelen şartlarda test edilmesi imkanını sağlıyor. Yol testleri çerçevesinde; gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarında, aracın tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanım açısından uzun süreli testleri gerçekleştiriliyor.

Otobüsün yol testleri kapsamında ilk prototip araç; 2 yıl süresince 10 bin saat boyunca (yaklaşık 140 bin kilometre) Türkiye'de 3 ayrı lokasyonda ( İstanbul, Erzurum, İzmir) yapılan yol testlerinde ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi.

Emisyonsuz ve sessiz bir sürüş sunan, tamamen elektrikli otobüsün dünya tanıtımı 2018 yılının sonbaharında Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda yapıldı. Otobüsün ilk teslimatı 18 Kasım 2019 tarihinde 56 adet olarak Almanya'nın Wiesbaden kentine yapıldı. O tarihten bu yana; Hamburg, Berlin, Mannheim ve Heidelberg gibi kentlerin yollarında ve çeşitli Avrupa şehirlerinde eCitaro kullanılıyor. Mayıs 2020'den itibaren seri üretim programına alınan Körüklü eCitaro ile beraber de yeni siparişler alınmaya devam ediyor." - İSTANBUL