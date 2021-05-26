Yeditepe'den eczacılık okumak isteyenlere tavsiyeler - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç, eczacılık eğitimi sırasında yapılan staj uygulamalarının çok önemli olduğunu belirterek "Eczacılık eğitimi alıp hangi alanda mesleği icra edeceğine karar verememiş olan öğrenciler, Ar-Ge ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinde çalışırken ve staj yaparken karar verebiliyorlar. Bu nedenle bu olanakları fazla olan bir üniversite tercih edin." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavı yaklaşırken bazı öğrenciler nerede hangi mesleği yapacaklarına çoktan kararlarını verdiler, bazıları ise hala kararsız. Hatta birçok genç bir bölüm seçmiş olsa bile üniversite yıllarında dahi, ne olmak istediğiyle ilgili düşünüyor. Uzmanlar ise öğrencilerin, üniversitenin sunduğu ek eğitim-gelişim olanaklarına, kampüs üniversitesi olmasına, staj olanaklarına, okudukları bölümün öğrenciyi Ar-Ge projeleri ve üniversite-sanayi iş birliklerine ne kadar dahil ettiğine dikkat etmelerini öneriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç, bu yıl üniversite tercihi yapacak olan ve eczacılık bölümünü seçmeyi düşünen lise öğrencilerine önerilerde bulundu.

Salgınla birlikte eczacıların, sağlık zincirinin önemli bir parçası olduğunun çok daha net bir şekilde anlaşıldığını kaydeden Akkoç, eczacıların insan ve toplum sağlığını korumada ne kadar önemli bir meslek grubu olduğunun hatırlandığını söyledi.

Akkoç, "İlaçları nasıl kullanmanız gerektiğini en yakın sağlık danışmanızdan öğrenebilirsiniz hem de randevusuz kapıdan içeri girdiğinizde bu bilgiyi size verebilecek, her semtimizde ulaşabileceğiniz eczanelerimiz ve eczacılarımız var." dedi.

Eczacılık eğitimi sırasında yapılan staj uygulamalarının çok önemli olduğunu belirten Akkoç, "Eczacılık eğitimi alıp hangi alanda mesleği icra edeceğine karar verememiş olan öğrenciler, Ar-Ge ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinde çalışırken ve staj yaparken karar verebiliyorlar. Bu nedenle bu olanakları fazla olan bir üniversite tercih edin." ifadesini kullandı.

"Hedefe yönelik çeşitlilikleri sağlayabilecek bir program olmalı"

Akkoç, eczacılık eğitiminin kişinin hedefleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Tabi ki eczacılığın olmazsa olmaz temel dersleri vardır. Bunlardan feragat edemeyiz ama biz zaman zaman müfredat yaparken bunu kaçırıyoruz. Eczacılık demek, yalnızca eczacılık bilimlerine ait ders içeriklerini öğrenmek demek değil. Bir esnek programla aslında öğrencilerin gitmek istedikleri hedefe yönelik çeşitlilikleri sağlayabilecek bir program olmalı."

Birçok öğrencinin, aslında üniversite tercihi yapsa da, üniversiteye başladığı zaman ne yapacağına henüz tam olarak karar vermemiş olduğuna belirten Akkoç, "Ne yapacağına karar verme evresini üniversitede geçiren öğrencilerimiz çok başarılı bir planlama çiziyorlar." dedi.

Akkoç, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin üniversitenin, bölüm dersleri dışında sunduğu olanaklara bakması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üniversite okuduğunuz bölüm dersleri dışında size neler verebiliyor. Tercih yapacak öğrenci yan dal, çift ana dal gibi olanaklara bakmalı. 'Kendimi bu yönde de geliştirebilir miyim' sorusunu sorduğu zaman farklı ilgi alanlarından da dersler alabilmesini sağlayan bir üniversite olmalı. Bu olanağı kullanabilmesi için de ulaşım gibi bir sorunla karşılaşmamalı. Tüm birimleri aynı kampüste barındıran bir üniversite olması önemli."

Eczacılık eğitiminin ağır bir eğitim olduğunu anımsatan Akkoç,"İlk yıl fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel tıp bilimleri derslerini alıyorlar. Devam eden yıllarda ilacın her basamağına, ilacın vücuttaki etkisine, bir ilacın etken maddesinin nasıl üretildiğine, onun nasıl ilaç haline getirildiğine ve hastada en pozitif sonucu almak için nasıl bir tedavi protokolü izlenmesi gerektiğine dair her şeyi uygulamalı olarak öğreniyorlar." şeklinde konuştu.

Akkoç, eczacılığın multidisipliner bir alan olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin nerede çalışmak istediğine saha deneyiminden yani stajlardan sonra karar verebildiğini gördük. Öğrencilerimizi mümkün olduğunca fazla, farklı alanlarda staj uygulamalarına yönlendiriyoruz. Ar-Ge çalışmaları da öğrencilerin bu karar süreçlerinde etkili oluyor ve Ar-Ge çalışmalarına öğrencileri mümkün olduğunca çok dahil etmeye çalışıyoruz. ??????? Tüm projelerde; üniversite-sanayi iş birlikleri veya fon destekli projelerde muhakkak öğrencilerimize bursiyerlik olanağı sağlıyoruz. Böyle bir süreç sonunda serbest eczane düşünmeyen öğrenciler serbest eczaneye yöneliyorlar, hiç düşünmeyenler hastane eczacılığına yöneliyor. Hayalinde hiç akademisyenlik olmayan birçok öğrencimi bu projelerle kazandım. Daha eğitimin başındayken kariyer yolculuğu çizilmiş oluyor."