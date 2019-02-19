Son Dakika Haberleri: Ar-Ge, Uzun Soluklu Bir Süreç"

Ar-Ge, Uzun Soluklu Bir Süreç"

39 dakika önce

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "AR-GE, uzun soluklu bir süreç. Dolayısıyla bugünden yarına bir sonuç alınması beklenmemelidir.

Ar-Ge, Uzun Soluklu Bir Süreç
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "AR-GE, uzun soluklu bir süreç. Dolayısıyla bugünden yarına bir sonuç alınması beklenmemelidir." dedi.

Alkan, Çorum TEKNOKENT'te faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, TEKNOKENT'lerin sanayici ile üniversiteleri buluşturmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de 81 TEKNOKENT bulunduğunu, Çorum TEKNOKENT'in ise 61 faal TEKNOKENT'ten bir tanesi olduğunu dile getiren Alkan, "AR-GE, uzun soluklu bir süreç olup bugünden yarına bir sonuç alınması beklenmemelidir. Aslında AR-GE 'geleceği yaşamak' sistematiği olarak ele alınmalıdır." diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ise TEKNOKENT'in üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Çorum'a kazandırıldığının altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte TEKNOKENT, burada yer alan firmalarımızın yaptığı nitelikli çalışmalarla gelişecek. Hitit Üniversitesi ile Türkiye'de örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attık. Daha güzel projelerle daha iyi başarılara imza atacağımıza da inanıyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda TEKNOKENT'te yer alan firmaların çalışmaları ve geliştirdikleri yazılım ve sistemler değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Çorum, Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Güncel
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