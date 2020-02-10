AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

6 saat önce

Sanayi ile işbirliğine önem veren ve sürekli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın taraf olduğu AR-GE ve İnovasyon...

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı, System.String[]

Sanayi ile işbirliğine önem veren ve sürekli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın taraf olduğu AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü Çorlu TSO'da imzalandı.


Çorlu TSO'da düzenlenen imza protokolüne Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, KOSGEB Tekirdağ Kuzey Müdürü Özay Cebeci katılımda bulundu.


İmza altına alınan protokole değinen ve açıklamalarda bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (AR-GE), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projeler KOSGEB, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Odamız arasındaki 1 Nisan 2011 tarihli TEKMER İşbirliği Protokolü'nün, Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolüne dönüştürülmesi ile KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesini içeriyor. Ar-Ge ve İnovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlaması amacıyla imza altına alınan bu protokol ile bölge sanayisine yenilikçi bakış getiren işletmelerin desteklenmesi hedeflenmekte" dedi. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak
Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Hava karlı, kar lastiğim yok

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]