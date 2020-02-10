AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

Sanayi ile işbirliğine önem veren ve sürekli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın taraf olduğu AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü Çorlu TSO'da imzalandı.



Çorlu TSO'da düzenlenen imza protokolüne Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, KOSGEB Tekirdağ Kuzey Müdürü Özay Cebeci katılımda bulundu.



İmza altına alınan protokole değinen ve açıklamalarda bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; "Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (AR-GE), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projeler KOSGEB, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Odamız arasındaki 1 Nisan 2011 tarihli TEKMER İşbirliği Protokolü'nün, Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolüne dönüştürülmesi ile KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesini içeriyor. Ar-Ge ve İnovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlaması amacıyla imza altına alınan bu protokol ile bölge sanayisine yenilikçi bakış getiren işletmelerin desteklenmesi hedeflenmekte" dedi. - TEKİRDAĞ