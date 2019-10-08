Son Dakika Haberleri: “Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”
Son Dakika Ekonomi “Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”

“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”

45 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan işbirliğiyle Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO'dan daha fazla yararlanması sağlanacak.

“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan işbirliğiyle Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO'dan daha fazla yararlanması sağlanacak.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26 
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