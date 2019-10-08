“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”
45 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan işbirliğiyle Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO'dan daha fazla yararlanması sağlanacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan işbirliğiyle Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO'dan daha fazla yararlanması sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26
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