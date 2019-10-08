“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan işbirliğiyle Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO'dan daha fazla yararlanması sağlanacak.